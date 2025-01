Pla de set anys a Mollerussa per millorar el clavegueram

Un dels carrers amb plaques de ferro per tapar clots. - J. GÓMEZ

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa elaborarà un pla director de la xarxa de clavegueram amb l’objectiu d’identificar els problemes, planificar millores i prevenir noves incidències, a través de treballs que s’hauran d’executar durant els propers set anys. Per portar-lo a terme, el consistori ha demanat una subvenció d’uns 90.000 euros a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Així ho van explicar ahir l’alcalde, Marc Solsona, i el regidor de Sostenibilitat, Transició Energètica i Obra Nova, Josep Maria Garrofé.

Solsona va recordar que, en els últims anys, ja han impulsat actuacions per solucionar problemes d’inundacions en punts crítics de la ciutat, com el carrer Duran i Bas, la plaça de Manuel Bertrand o el camí del Palau. A més, durant l’any 2024, a través de la concessionària Agbar, s’han inspeccionat 8.641 metres de clavegueram i s’han netejat prop de 700 embornals.

Aquesta acció forma part del pla preventiu per evitar l’acumulació de residus sòlids i vegetació, garantint així la màxima captació d’aigua de pluja en els trenta-nou quilòmetres de la xarxa de clavegueram.

Per una altra banda, el consistori de la localitat té previst iniciar a partir del 15 de gener les obres de reparació de nou elements de la xarxa de clavegueram, localitzats en sis carrers de la ciutat, que actualment es troben danyats i han generat diversos clots. Aquests comprometen la seguretat dels vehicles i, per extensió, la dels usuaris de la via.

Les obres, que tenen un pressupost de 50.000 euros, ja han estat adjudicades a Societat General d’Aigües de Barcelona, SAU. Les zones afectades són els carrers Sant Jaume, Sant Ramon, Sant Isidori juntament amb el camí d’Arbeca, la ronda de Sant Pere i una de les vies del polígon del Ferro Fet.

El consistori ja està treballant en la preparació d’un nou projecte per abordar reparacions en els carrers Dardanels i Sant Roc, en què han aparegut nous clots després de la licitació de les actuacions actuals, tal com va assenyalar Josep Maria Garrofé.