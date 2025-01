Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Lleida atorgarà un ajut d’urgència per afrontar la rehabilitació de l’edifici consistorial de Torregrossa, al Pla d’Urgell. L’objectiu és consolidar-lo i reparar els desperfectes per deixar-lo preparat per futurs usos administratius, segons ha anunciat el president Joan Talarn en una visita al poble. L’Ajuntament de Torregrossa es va haver de desallotjar al novembre, de forma urgent, arran de l’aparició d’una esquerda estructural a l’immoble, causat per un període de pluges continuat que van degradar, encara més, les deficiències observades amb anterioritat. La quantia final de l’ajut es determinarà quan es conegui el projecte d’obres i les aportacions d’altres administracions.

El president de la Diputació de Lleida s’ha compromès a que en breu es farà una comprovació de l’estat de l’edifici consistorial de Torregrossa, per part dels Serveis Tècnics de la Diputació que servirà per determinar quin és l’abast de les obres que s’han de fer a l’immoble, arran de l’aparició d’unes esquerdes en l’estructura de l’edifici.

Segons Talarn, al tractar-se d’un cas d’urgència d’un municipi que s’ha quedat sense seu consistorial, la Diputació s’hi sumarà a les altres administracions superiors que previsiblement “contribuiran el més ràpid possible” a què Torregrossa recuperi la normalitat dels serveis municipals que ofereix a la ciutadania.

Aquestes deficiències estructurals van obligar a traslladar les dependències municipals, de forma urgent i provisional, al Centre Cívic, espai que ha visitat el president de la Diputació, acompanyat de l’alcaldessa de Torregrossa, Maribel Zamora, i membres del consistori, després de mantenir una reunió de treball a la Biblioteca Maria Mercè Marçal.