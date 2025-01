L'alcalde demana explicacions per la dimissió de la direcció del CAP

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha sol·licitat “més explicacions” al departament de Salut després de la dimissió la setmana passada de l’equip directiu del CAP. Solsona va expressar el seu malestar per les dificultats per contactar amb Salut i obtenir una resposta sobre la situació en el servei, que acull des del mes de desembre un Centre d’Urgències d’Atenció Primària de Mollerussa (CUAP), tot i que només per atendre les urgències, anteriorment ubicades a l’edifici principal, que es preveu reformar.

En aquest sentit, l’alcalde va assenyalar que l’únic que se li ha indicat és que el centre “es troba dins de l’ordre establert”, que no hi ha falta de personal i que els canvis de direcció “són un fet habitual”. També va lamentar que no se l’informés prèviament sobre la posada en marxa de les noves instal·lacions i va assegurar desconèixer quan es posarà en marxa el CUAP, que atendrà unes 65.000 persones del Pla, les Garrigues i l’Urgell.