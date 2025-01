El Pla beneeix els seus animals

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Linyola i Castellnou de Seana són els dos municipis del Pla d’Urgell que van celebrar el cap de setmana passat els Tres Tombs de Sant Antoni. El primer va ser Castellnou, amb uns actes que es van portar a terme dissabte a la tarda, organitzats per la parròquia. Així, hi va haver la tradicional benedicció dels pans després de la missa, i, posteriorment, la dels animals a la plaça de l’Església, on també es van fer els Tres Tombs. Per acabar, un refrigeri amb xocolate i melindros.

A Linyola, la celebració va ser diumenge i va començar amb el tradicional esmorzar popular, en el qual es van oferir xulles de porc al pavelló poliesportiu, organitzat pel CF Linyola. Els assistents van poder gaudir, a més, d’unes vistes panoràmiques del Pla d’Urgell des de dalt del campanar, una activitat emmarcada dins del projecte Fars de Ponent. A les deu del matí es va inaugurar el mercat de productes artesans i de proximitat, que va reunir una trentena de parades a la plaça Planell. Una de les principals novetats d’aquest any va ser el taller de capgrossos, organitzat per l’entitat grallera i gegantera Gratali.

A dos quarts de dotze, va tenir lloc el concurs de bellesa canina, en el qual van ser premiades les mascotes més elegants i obedients. Aquesta activitat va estar organitzada per Vadal de Linyola, l’entitat animalista del municipi. Posteriorment, Tres Tombs i la benedicció dels animals a la plaça Planell.