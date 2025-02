La Fira de Mollerussa incorpora el primer espònsor i negocia amb altres

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

Fira de Mollerussa comptarà aquest any per primera vegada amb un patrocinador privat. L’empresa Puleva, amb una planta entre la capital del Pla i Golmés, injectarà 30.000 euros aquest any, segons va avançar el president del patronat firal i alcalde, Marc Solsona. Va assenyalar que ja parlen amb altres possibles espònsors, el patrocini dels quals se sumaria a les subvencions de la Diputació (aporta 145.000 euros, 5.000 més que l’any passat) i la conselleria d’Agricultura, que aquest any ho farà a través de la Regió Mundial de la Gastronomia. Solsona va presentar ahir al teatre l’Amistat el calendari del 2025, que comptarà amb 10 esdeveniments firals i el mercat de Santa Llúcia. Va explicar que Sant Josep té, a un mes de la seua celebració, una superfície ocupada equivalent al 100% i el 80% de les inscripcions tancades (uns 250 expositors confirmats) respecte a les xifres de l’any passat. Les fires disposaran aquest any d’un pressupost superior al del 2024, de 732.000 euros, i Sant Josep servirà per inaugurar, el 20 de març, les noves oficines de la Fira al pavelló.

Ramon Xinxó, tècnic de Fira de Mollerussa, va explicar que al marge de les jornades tècniques (13 i 14 de març) i del debat Reg i Futur del Canal d’Urgell (7 de març), Sant Josep incorporarà un campus empresarial en el qual es mostrarà com crear un obrador “des de zero”. Altres cites són la 22 Borsa de Cereals, que compta amb 400 operadors del sector, i la recuperació de la jornada de boví. Joel Bastons, vicepresident de la Fira, va fer un balanç positiu de les fires el 2024, amb uns 403 expositors i aproximadament 180.000 visitants.