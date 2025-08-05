Desmantellen una plantació de marihuana amb 1.642 plantes a Castellnou de Seana
Els Mossos detenen dos germans de 61 i 67 anys com a presumptes responsables d’un cultiu amb un benefici anual estimat de mig milió d’euros
Els agents dels Mossos d'Esquadra van detenir ahir dos germans de 61 i 67 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. La intervenció ha permès desmantellar una important plantació de marihuana a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, amb un potencial de producció estimat en 280 quilograms anuals.
Comarques
Els narcos es muden a pobles petits
Albert Guerrero
A principis de juny de 2025, els mossos van rebre diverses informacions sobre possibles activitats il·lícites relacionades amb el cultiu de cànnabis en una casa de la localitat. La Unitat d'Investigació de Mollerussa va iniciar les primeres observacions discretes, detectant sorolls d'aparells d'aire condicionat, una lleugera olor de marihuana i connexions irregulars a la xarxa elèctrica.
Després de setmanes de vigilància, els investigadors van confirmar que l'immoble, propietat d'una empresa constructora vinculada als detinguts, podria servir com a tapadora per blanquejar els ingressos obtinguts amb la venda de marihuana. L'observació amb mitjans tècnics va confirmar l'existència de sis aparells d'aire condicionat i un consum elèctric anormalment elevat.
Lleida
Desmuntar plantacions de marihuana, una càrrega afegida al treball policial
Albert Guerrero
Detencions i comís de més de 1.600 plantes
Aquest dilluns al matí, un equip conjunt d'investigadors, ARRO i agents de seguretat ciutadana van accedir a l'interior de l'habitatge, on van detenir un home de 61 anys que aparentment exercia funcions de jardiner i vigilant de la plantació.
Durant l'escorcoll, els agents van localitzar un total de 1.642 plantes de marihuana, de les quals 1.016 es trobaven en plena fase productiva. El cultiu estava distribuït en tres espais completament equipats amb la infraestructura típica per al cultiu d'interior.
Dos anys d'activitat i mig milió d'euros en beneficis
Segons han pogut determinar els investigadors, la plantació feia dos anys que funcionava i tenia capacitat per produir uns 280 quilograms anuals de marihuana, que generarien ingressos valorats en prop de 500.000 euros al mercat il·lícit.
Hores després de l'operatiu inicial, el germà del primer detingut, un home de 67 anys que presumptament lideraria el grup criminal, es va presentar voluntàriament a la comissaria de Mollerussa, on també va quedar arrestat pels mateixos fets.
La investigació segueix oberta i els Mossos no descarten noves detencions en els propers dies. Els dos detinguts passaran properament a disposició judicial davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.