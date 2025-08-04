NARCOTRÀFIC
Desmuntar plantacions de marihuana, una càrrega afegida al treball policial
Anàlisi i destrucció de la droga i desmantellar instal·lacions després de les batudes
Quanta producció es treu d’una plantació de marihuana? Quin és el valor econòmic de les plantes? Aquestes són dos de les preguntes que els Mossos d’Esquadra i altres cossos policials han d’analitzar després de batudes en cultius en el marc de la investigació judicial, que seran clau per determinar penes i multes que s’imposin als narcos.
El cultiu i el tràfic de marihuana s’han convertit els últims anys en un dels maldecaps més grans per als cossos policials. Lleida és una de les demarcacions on més plantacions s’han desmantellat, la gran majoria de grups criminals que exporten la droga a països del centre i nord d’Europa, on arriba a quadruplicar el seu valor. Cada un dels operatius requereix àmplies investigacions, no només per detectar-les i arrestar els presumptes responsables, sinó per desmuntar-les i analitzar-ne el valor, la qual cosa és determinant per a la instrucció judicial del cas i les futures penes i multes a què s’enfrontaran els investigats.
“Hi ha molta feina darrere de cada batuda”, explica el subinspector Jordi Fadurdo, cap de la Unitat d’Investigació (UI) de l’Àrea Bàsica Policial del Segrià dels Mossos d’Esquadra. Un de les tasques és analitzar les plantes per determinar el valor econòmic de la droga confiscada partint de la quantitat i la qualitat. “Les directrius tècniques diuen que hem de fer dos coses. D’una banda prendre fins a 30 mostres de cada zona –habitació o bancal–, que s’envien a analitzar per certificar que es tracta de marihuana i el seu THC. D’altra banda, per saber quina producció tindria. Llavors fem una altra operativa, que és agafar, per exemple, cinc plantes i extreure’n els cabdells, treure les tiges, branques i fulles, i assecar-les. Si cada una d’aquestes, per exemple, dona 500 grams de droga, multipliquem aquesta xifra pel total de plantes decomissades”.
Així mateix, han de destruir la resta de la matèria vegetal, sempre amb autorització judicial. Ho fan amb les trituradores que tenen i fins i tot compten amb empreses de jardineria o les porten a una incineradora autoritzada a Tarragona, per eliminar-les. És una cosa que s’ha millorat respecte a èpoques anteriors quan s’havien de portar totes les plantes a la comissaria per a la custòdia, la qual cosa provocava diverses molèsties, com ara problemes d’espai i d’olors.
Però la feina no acaba aquí. A més, han de desmuntar “autèntics laboratoris”, comenta Fadurdo. En moltes ocasions, després de les batudes, han de mantenir patrulles custodiant les 24 hores del dia les naus per evitar el pillatge de material com aires condicionats, instal·lacions elèctriques, sistemes d’il·luminació amb leds, filtres i bombes de reg.
Comarques
Els narcos es muden a pobles petits
Albert Guerrero
Amb la corresponent autorització judicial, hi ha empreses dedicades al reciclatge contractades per ajudar-los en el desmuntatge i la destrucció. “També hem donat aparells d’aire a ajuntaments i centres de formació professional per a pràctiques”, assegura el subinspector. Així mateix, tot plegat sense tenir en compte que la majoria d’investigacions segueixen obertes.