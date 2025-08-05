NARCOTRÀFIC
Els narcos es muden a pobles petits
Les Garrigues és una de les comarques on més operatius s’han portat a terme durant l’últim any. Els investigadors consideren que la pressió policial exercida a Lleida i voltants n’és una de les causes
Els Mossos d’Esquadra van desmantellar fa menys de dos setmanes, el 24 de juliol, una plantació oculta en una casa situada a la plaça de l’Església de la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues. Es tracta d’un municipi que amb prou feines supera els 200 habitants. A més, en aquesta comarca al llarg de l’últim any s’han desmantellat més d’una desena de plantacions. Per exemple, entre juliol i principis de desembre de l’any passat, es van portar a terme vuit operatius a localitats com els Omellons, la Pobla de Cérvoles, l’Espluga Calba, Vinaixa, Juncosa i la Floresta. En canvi, han descendit els operatius que han tingut lloc a la ciutat de Lleida i a municipis limítrofs.
Lleida
Desmuntar plantacions de marihuana, una càrrega afegida al treball policial
Albert Guerrero
Ara a pobles petits
En aquest sentit, Jordi Fadurdo, cap de la Unitat d’Investigació de l’ABP Segrià, valora que “és indubtable que la pressió que hem exercit a la capital i el seu entorn ha provocat que els narcotraficants s’hagin desplaçat a pobles petits, on hi ha menys vigilància i presència policial”. Així, els últims mesos no hi ha hagut operatius en naus o cases de l’Horta. També s’han detectat cultius en localitats del Pirineu. L’última el 4 de juliol en un antic prostíbul abandonat a peu de la C-14, a Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell. Hi va haver dos detinguts, van trobar 653 plantes i una zona habilitada per viure.
A la ciutat de Lleida l’últim operatiu que ha transcendit es va practicar a començaments de juny al polígon Els Frares. Una nau ocultava un laboratori i una sofisticada plantació de marihuana transgènica. Els investigadors van arrestar els tres suposats cuidadors –que vivien al magatzem– i van decomissar 500 plantes amb una particularitat: cada una tenia tres ramificacions carregades amb cabdells de marihuana, la qual cosa fa que produeixi la mateixa quantia de marihuana que tres plantes en ple rendiment. És a dir, com si n’haguessin decomissat 1.500 en menys espai.
Importen ‘mà d’obra’
En molts d’aquests casos, aquestes xarxes criminals importen els vigilants i els cultivadors, el que vindria a ser la mà d’obra. Gran part d’ells procedeixen d’Albània. Així, per exemple, actualment al Centre Penitenciari Ponent hi ha més de 40 persones empresonades per drogues que són originàries d’aquest país, segons les dades del departament de Justícia. Del total, al voltant del 80% estan en presó preventiva pendents de judici. Es deu al fet que els jutges dicten presó provisional perquè veuen risc de fuga, al no tenir arrelament, i de reiteració delictiva.