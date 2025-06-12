SUCCESSOS
Desmantellen una fàbrica de marihuana transgènica en una nau industrial de Lleida
Decomissen 500 plantes manipulades per triplicar-ne el rendiment a Els Frares
Una nau del carrer C del polígon Els Frares de Lleida amagava un laboratori i una sofisticada plantació de marihuana transgènica que ahir al matí va ser confiscada pels Mossos d’Esquadra, com va avançar SEGRE en l’edició digital.
Els investigadors van detenir els tres suposats cuidadors –que vivien al magatzem– i van decomissar 500 plantes amb una particularitat: cada una tenia tres ramificacions carregades amb cabdells de marihuana, la qual cosa feia que produïssin la mateixa quantitat de marihuana que tres plantes a ple rendiment. És a dir, com si se n’haguessin decomissat 1.500 en menys espai.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) investigava el cas des del mes d’abril. Es van fer diverses vigilàncies –amb dron inclòs– i es va comprovar que la nau tenia la llum punxada.
Finalment ahir al matí, agents d’aquesta unitat, de l’ARRO de Lleida i de Mollerussa i de Seguretat Ciutadana van portar a terme un escorcoll que es va saldar amb la detenció de tres homes de 51, 40 i 23 anys i de nacionalitat albanesa com a presumptes jardiners i vigilants de la plantació. Pel que sembla, cobraven de 1.500 a 1.800 euros.
Van trobar tres sales a ple rendiment equipades amb llums les amb transformadors, ventiladors, compressors, filtres d’olor i fitosanitaris per afavorir el cultiu. Una de les particularitats va ser les característiques de les 500 plantes decomissades.
Cada una tenia tres ramificacions amb cabdells, amb la qual cosa s’obtenia el triple de rendiment que una de normal. La investigació continua oberta i no es descarta la possibilitat de nous arrestos.