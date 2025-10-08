David Bastidas, un noi peruà estudiant de camioner a Castelldans: "No és el que ens van prometre"
Estudiant de la British Formació de Castelldans, reconeix que té companys que han hagut de demanar ajudes per tirar endavant
La vida a Castelldans ha canviat l’últim any. El motiu és l’arribada d’una empresa privada, British Formació, amb seu a Mollerussa, que ha convertit la falta de camioners en el conjunt de l’Estat en un model de negoci singular. Emparada en un conveni interministerial que permet a estrangers arribar a l’Estat per formar-se com a transportistes i treballar, la firma acull cada mes centenars d’alumnes, principalment procedents del Perú, que veuen la conducció de camions una via d’entrada legal a Europa.
Un d'ells, David Bastidas, peruà que va arribar a Castelldans amb la il·lusió de “millorar la capacitat econòmica familiar i progressar professionalment”, reconeix que la realitat trobada difereix de la promesa. “No és el que ens van prometre. Les despeses es dupliquen i els reclutadors ens donen poca informació en origen. Hi ha companys que fins i tot acaben demanant diners per subsistir”, lamenta.
John Franklin, de Colòmbia, ha treballat 20 anys com a camioner al seu país. Després de finalitzar un contracte, va decidir invertir la indemnització rebuda en aquesta aventura professional. Reconeix que venir per compte propi és més complicat, sobretot, per la dificultat per trobar allotjament, però valora que el projecte de British Formació ho facilita. "És una bona oportunitat per treballar", explica.
Comarques
Centenars de sud-americans acudeixen a Castelldans per poder ser camioners
Marc Codinas