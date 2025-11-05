Mor Marcel Romà Piró, fundador de Romà Infraestructures i Serveis
L'empresa de Miralcamp ho ha anunciat amb un comunicat aquest dimecres a la tarda
Romà Infraestructures i Serveis ha anunciat aquest dimecres al migdia la defunció del seu fundador i president, Marcel Romà Piró, als 78 anys.
Romà va fundar l'empresa a Miralcamp l'any 1974, i va començar en el negoci de la indústria extractiva creant la primera gravera del poble. A cap de pocs anys va fer créixer el projecte, ampliant-lo per englobar els sectors de la construcció i de la gestió de residus.
En el comunicat, l'empresa ha afirmat que "els valors que va sembrar són els que avui defineixen l’empresa i continuen guiant la seva activitat" i ha lamentat la seua pèrdua, que els deixa "un buit profund, no només per la seva trajectòria professional, sinó també per l’impacte personal que va tenir en tots aquells que van compartir amb ell el dia a dia de l’empresa".
La vetlla es farà a Miralcamp el divendres, de 10 a 14h i de 16 a 20h i el dissabte de 10 a 12, hora en què es farà la cerimònia de comiat a l'Església Parroquial del poble.