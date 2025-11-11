Més d'1 milió d'euros d'inversió: Endesa inicia obres a Mollerussa per acabar amb els microtalls elèctrics
La inversió en el reforç de la línia de mitja tensió modificarà el mercat setmanal durant els sis mesos d'actuacions
Endesa ha iniciat aquest dimarts els treballs de reforç de la línia de mitja tensió a Mollerussa amb l'objectiu de posar fi als microtalls elèctrics que afecten la ciutat. La companyia destinarà més d'1 milió d'euros a aquesta actuació, que ja s'està executant en un tram de l'avinguda del Canal i que s'allargarà durant un semestre, segons ha confirmat l'alcalde Marc Solsona aquest dimarts.
Les obres a l'avinguda del Canal han obligat a modificar la ubicació de les parades del mercat setmanal. L'alcalde ha explicat que aquesta setmana les parades situades al tram entre l'escola de Música i la rotonda de la carretera de Miralcamp s'han recol·locat en diversos espais buits del recorregut habitual. No obstant això, a partir de la setmana vinent, les parades afectades s'instal·laran provisionalment a l'altra banda de l'avinguda per garantir la continuïtat del servei.
El regidor d'Obra Nova, Josep Maria Garrofé, ha detallat que les actuacions es realitzaran de manera escalonada per minimitzar l'impacte i evitar que els talls afectin diversos carrers simultàniament. Aquesta planificació busca reduir les molèsties als veïns i comerciants durant el mig any que duraran les intervencions.
Modernització de les infraestructures d'aigua potable
Paral·lelament, l'Ajuntament de Mollerussa ha engegat també aquesta mateixa setmana les obres per renovar les canonades de subministrament d'aigua potable en quatre zones diferents de la ciutat. Aquestes actuacions, amb un pressupost de 202.167 euros, han estat adjudicades a l'empresa Construccions i Rebaixos SL, que disposa d'un termini d'execució de sis mesos.
Els treballs inclouran la instal·lació de prop de 900 metres de noves canonades en diferents punts estratègics: el carrer d'Aragó, la travessia entre l'avinguda de Les Garrigues i l'avinguda del Canal, l'avinguda de Pau Casals i la carretera de Miralcamp, i el carrer de Lluís Millet. El projecte compta amb una subvenció significativa de la Diputació de Lleida, que cobreix el 75% del cost total, mentre que el 25% restant serà finançat amb fons propis del consistori municipal.