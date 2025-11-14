Detenen tres persones que es disfressaven de treballadors per robar coure al Palau d'Anglesola
Dos homes, de 29 anys, i la dona, de 20, feien veure que estaven subcontractats per una empresa per robar coure a plena llum del dia
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres a tres persones per, presumptament, estar robant cables de coure al Palau d'Anglesola. Els homes, de 29 anys, i la dona, de 20, es feien passar per treballadors d'una empresa que els hauria subcontractar per sostreure el coure a plena llum del dia.
Va passar als volts de les 12 del migdia, quan una patrulla va veure a tres persones que anaven uniformades com si fossin treballadors d'una empresa i que feien tasques "de manteniment". Els agents van trobar la furgoneta que feien sevir els sospitosos plena de cables de coure i amb eines que es fan servir normalment per aquest tipus de robatoris: un trepant, un tornavís, una serra i un generador elèctric, entre altres.
Els agents van decidir detenir als tres sospitosos i, un cop a comissaria, van confirmar que no treballaven per cap empresa d'aquest tipus. Els detinguts, un dels quals ja té antecedents, passaran a disposició judicial aquest divendres a Lleida.