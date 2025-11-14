SEGRE

Detenen tres persones que es disfressaven de treballadors per robar coure al Palau d'Anglesola

Dos homes, de 29 anys, i la dona, de 20, feien veure que estaven subcontractats per una empresa per robar coure a plena llum del dia

La furgoneta que feien servir els detinguts, carregada de cables de coure.

La furgoneta que feien servir els detinguts, carregada de cables de coure.

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres a tres persones per, presumptament, estar robant cables de coure al Palau d'Anglesola. Els homes, de 29 anys, i la dona, de 20, es feien passar per treballadors d'una empresa que els hauria subcontractar per sostreure el coure a plena llum del dia.

Va passar als volts de les 12 del migdia, quan una patrulla va veure a tres persones que anaven uniformades com si fossin treballadors d'una empresa i que feien tasques "de manteniment". Els agents van trobar la furgoneta que feien sevir els sospitosos plena de cables de coure i amb eines que es fan servir normalment per aquest tipus de robatoris: un trepant, un tornavís, una serra i un generador elèctric, entre altres.

Els agents van decidir detenir als tres sospitosos i, un cop a comissaria, van confirmar que no treballaven per cap empresa d'aquest tipus. Els detinguts, un dels quals ja té antecedents, passaran a disposició judicial aquest divendres a Lleida.

