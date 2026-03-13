50è aniversari del Big Ben celebrat a través de 'Catalunya discoteca', la recerca sobre la història de la sala
La celebració de la discoteca Big Ben es va presentar aquest dimecres: un llibre que recull els anys d'història i festes al complex
La sala Big Ben de Mollerussa compleix 50 anys. Per commemorar-ho, el Consell Comarcal del Pla d'Urgell, amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, ha impulsat la recerca sobre la història de la discoteca que s'agruparà en un llibre confiat al periodista Francesc Canosa. El resultat es titula Catalunya discoteca, un llibre que es presentarà a la sala Planetari del complex el 29 de març.
La presentació d'aquest aniversari ses va dur a terme aquest dimecres en una roda de premsa on hi havia el director de la sala, Joan Alsina, l’alcalde de Golmés, Jordi Calvís, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el president del Consell Comarcal, Carles Palau.
A més del llibre, s'ha informat que el 21 de març hi haurà una gran festa a la discoteca amb l'objectiu de reunir el màxim nombre possible de persones de diverses generacions. La festa constarà de diferents sales obertes amb propostes musicals variades i diferents per arribar a tots aquests perfils.