Una fàbrica de cotxes única a Cervera: el model Aisa, iniciativa del mecànic Martí Segarra, compleix 70 anys

L’Aisa es va presentar a Cervera per la Fira de Sant Isidre el maig del 1954. - X.S.

Aquest any es compleixen 70 de la primera i única fàbrica de cotxes que hi ha hagut tant a Cervera com en el conjunt de la Segarra. El seu impulsor va ser Martí Martí Segarra (1914-2008), propietari de l’edifici modernista de la Serradora Martí, situat al costat de l’actual CAP. Martí Segarra va ser també el 1935 un dels impulsors d’El Poll del Cel, una avioneta dissenyada i construïda a Cervera.

El 1953 s’havia presentat a Barcelona el microvehicle anomenat Biscúter i l’empresari de la Segarra en va criticar la fabricació amb equipació de fusta, així que va optar per dissenyar un model propi, primer denominat Aisa i, després Jurka, amb equipació de plàstic.

Es va presentar el maig per la Fira de Sant Isidre de Cervera a la plaça Universitat, i després a la fira de mostres de Barcelona. En una prova duta a terme a l’avinguda Diagonal, aquell giny de tres rodes va arribar als 102 km/h. Tenia l’estructura de ferro i la carrosseria de plàstic i pesava 80 quilos.

Se li va acoblar un motor de 2 temps Hispano Ville i registrava un consum de 3,2 litres de gasolina als 100 quilòmetres. Havia aconseguit el finançament a través del propietari de Galetes Morell i va obtenir una llicència per fabricar aquell primer any 300 unitats. Com a millores, en comparació amb el Biscúter, l’Aisa introduïa calefacció de sèrie i la marxa enrere.

El preu de venda va ser de 35.000 pessetes, uns 211 euros, una mica superior al del Biscúter, que era de 27.000. En total es van fabricar 5 prototips al seu taller, que va adaptar a l’edifici modernista de l’actual Serradora Martí.

L’edifici de la Serradora donava cabuda també al magatzem de galetes de la casa Morell i, una nit, un empleat de Morell va calar foc a les instal·lacions i va fugir. Va ser la ruïna, va explicar Martí: “Vaig perdre 600.000 pessetes que havia invertit i em vaig quedar sense ni un duro. Em vaig vendre la Serradora i vaig marxar de Cervera; vaig anar a viure Barruera, on he estat 30 anys”.

Se’n va anar decebut amb un dels prototips que havia fabricat i es va posar a treballar en una empresa elèctrica. Martí Segarra explicava el relat de la seua vida el 2004, des de les instal·lacions de la Fundació de Guissona, localitat en la qual va viure els últims anys de la seua vida.

L’enllaç per arribar fins ell va ser Ramon Badia, amic i operari de Martí quan es va fabricar el vehicle. Més tard, de tornada a Cervera, Badia va comentar: “Un gran tipus, en Martí. Es va sentir molt decebut quan després de l’incendi no va trobar cap suport econòmic. Va ser una experiència trista, per aquesta raó ara li costa tornar a trepitjar els carrers de Cervera.”

La relació de Badia amb Martí Martí Segarra es remunta al 1935. Poc abans de la Guerra Civil, un grup d’amics van projectar construir una avioneta a partir d’una iniciativa del fotògraf Claudi Gómez Grau, que havia aconseguit uns plànols. L’artefacte va ser batejat amb el nom de Poll perquè era molt petit i pesava 70 quilos. Van aconseguir que volés la longitud d’un camp de futbol, però finalment es va estavellar, sense que hi hagués víctimes.