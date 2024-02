Més de 250 persones a la rua de Guissona

La tradicional truita de 250 ous que cada any per Carnaval elabora l’associació la Manduca. - X.S.

La rua del carnaval de Guissona comptarà demà dissabte amb més de 250 participants que recorreran els ravals de la localitat a partir de les 7 de la tarda. Partirà de la rambla dels Segadors, a l’altura de la Residència de la Fundació bonÀrea, i té prevista l’arribada a la plaça de l’ajuntament, on tindran lloc els lluïments dels grups i un sopar popular organitzat pel grup de joves Kuartos. La jornada culminarà amb un ball de disfresses a la nit.

Els actes previs a la rua arrancaran cap al migdia amb la desfilada del carnaval infantil a la plaça Major. Es tracta d’un concurs de disfresses individuals i per grups.A la plaça també tindrà lloc la tradicional degustació popular de la truita de patates de 250 ous que cada any elabora l’associació gastronòmica la Manduca. Guissona està immersa tota la setmana en el carnaval, i les escoles participen cada dia en les propostes que els fa el Rei Carnestoltes, que els va portar dilluns a presentar-se a classe amb la roba posada del revés; dimarts, amb barrets de colors; i finalment, dimecres amb pentinats alternatius. La celebració també compta amb la participació de l’associació de comerciants.Cervera celebra també demà la seua tradicional rua de carnaval, que previsiblement sortirà a les 17.30 hores de la plaça Universitat i recorrerà els carrers del centre de la capital comarcal fins al pavelló poliesportiu, on tenen lloc els lluïments.