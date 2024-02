Estaràs lluita per la repoblació

L’alcalde d’Estaràs, Jordi Duocastella, afirma que la construcció de l’Eix Transversal (C-25) va ser clau per al municipi: “Ens va obrir les portes al Bages i a les comarques del nord de Catalunya, tant per desplaçar-se a treballar com (actualment) per al teletreball.” Afirma que l’arribada de nous veïns evita una despoblació que era de preveure per l’envelliment poblacional.

Estaràs està format per cinc pobles petits (Alta-riba, Ferran, Gàver, Vergós i Estaràs), que sumen 170 veïns. No hi ha comerços, ni empreses fora de l’àmbit agrícola. A més, són pobles desconnectats, separats per dos valls que porten al Sió i els veïns dels diferents nuclis tot just mantenen relació. D’una banda hi ha Ferran, que arriba a les portes de Sant Ramon; de l’altra, Alta-riba, Estaràs i Gàver formen el nucli central de la Vall del Sió; i finalment, Vergós, situat al sud, a cavall de l’Eix Transversal i l’A-2.Per a Duocastella, la solució per evitar la despoblació passa per consolidar serveis. En aquest sentit, explica que l’èxit del sistema educatiu de l’escola del veí Sant Ramon ha estat important per a l’arribada de nous veïns. “Aquest any una família ha comprat una casa a Ferran per poder portar els seus fills al col·legi de Sant Ramon”, assegura. Un altre servei en auge són les cases rurals “com la Torre de Mejanell, que té el cartell de complet tot l’any”.Un altre atractiu d’Estaràs és el seu patrimoni històric i natural. Destaca la Ruta del Sió que, pendent de finalitzar (vegeu la pàgina 12), aconsegueix visitants, tant al parc del naixement del riu Sió a Gàver com a les rutes que discorren per la vall. En aquesta població, el consistori ultima la recuperació de l’església romànica de Santa Maria i el seu entorn. Un altre punt de rehabilitació és el castell de Vergós, que ha d’obrir aquest any una primera part visitable. A més, Vergós projecta també explotar a nivell turístic la Ruta de l’Aigua, ja que històricament proveïa la zona fins a Cervera amb un complex entramat de canalitzacions.Per al primer edil, el gran problema que han d’afrontar els municipis disseminats és el fet que les inversions es multipliquen. Per exemple, Tarroja o Ivorra tenen un nombre d’habitants similar a Estaràs en un únic nucli poblacional, però Estaràs ha de mantenir cinc locals socials, cinc enllumenats públics o cinc dipòsits d’aigua. Segons Duocastella, les administracions haurien de tenir en compte aquesta situació quan dissenyen els ajuts.

És el seu primer any com a alcalde, què destacaria?

D’una banda, veus que costa fer coses per la burocràcia, però, a diferència dels grans polítics que donen els ajuts, veig en directe les millores als pobles i m’omple.

Tenir nuclis disseminats és més car?

Sí. En el meu cas, les inversions es multipliquen per 5. Cinc dipòsits, 5 locals socials.. Les administracions ho haurien de tenir més en compte.

Quin futur té Estaràs?

El repte és evitar la despoblació consolidant serveis que facin atractiu viure a Estaràs. L’Eix Transversal ha estat clau per evitar la despoblació.

