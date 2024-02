Un grup de 25 sèniors de Guissona assessoraran la població

Uns 25 veïns jubilats han constituït un col·lectiu, presentat ahir i batejat com a Sèniors Guissona, amb l’objectiu d’oferir la seua experiència per millorar la vida en el municipi. Segons el seu impulsor, Antonio Condal, “volem tornar el que ens va donar Guissona en forma d’activitats i propostes basades en la nostra experiència” com millorar les relacions entre veïns, ser nexe intergeneracional o donar suport a joves emprenedors. La iniciativa va sorgir de les tertúlies durant els passejos diaris d’aquest grup. Segons Condal, volen ser útils en àmbits com la cultura, l’economia, l’educació o el benestar. Entre altres fórmules, plantegen xarrades a les escoles i col·laboracions amb entitats socials i culturals i amb emprenedors.

Sorgeixen a l’empara de la Fundació Josep Santacreu, dedicada a millorar la qualitat de vida de persones en risc d’exclusió. La presentació va comptar amb el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, originari de Guissona, i amb representants de municipis amb projectes similars: la psicòloga Lourdes Charles, de Barcelona; Ricard Batalla, de Girona, creador d’un grup de sèniors que assessora emprenedors, i Ricard Abelló, de Reus, creador de Sèniorslab.