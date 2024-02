L'escola L'Estel de Sant Guim incorpora nou pantalles interactives

La Generalitat ha equipat el centre educatiu L’Estel de Sant Guim de Freixenet amb nou pantalles interactives de 75 polzades. Segons l’alcalde, Francesc Lluch, és un incentiu per als alumnes ja que facilitaran el treball i la comunicació de professors i estudiants a totes les aules del col·legi. La iniciativa s’emmarca en una actuació finalitzada recentment que ha comptat amb una inversió de 118.000 euros i ha inclòs també la substitució dels tancaments de la meitat de l’edifici, que van quedar pendents després d’una primera actuació.

Lluch va afirmar que l’escola de Sant Guim és un servei important a tota la zona ja que a més d’alumnes dels nou nuclis agregats del municipi acull també estudiants de localitats de l’Anoia com Montmaneu, Veciana i Pujalt, i estudiants d’aquesta part de la Segarra que limita amb Estaràs i Ribera d’Ondara. En total són 137 alumnes i 14 professors. Per a l’alcalde, Sant Guim és el centre de serveis educatius de primària d’aquesta zona de la Segarra. Disposa també de d’una llar d’infants amb 21 alumnes i tres tècniques d’educació i, des de l’any 1990, de l’Escola de Música, que compta amb 53 estudiants i una oferta educativa per a set instruments i grups corals.