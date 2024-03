Els castells del Sió, de l'oblit a atreure milers de visitants en trenta anys

Els Plans de Sió és el centre neuràlgic a la Segarra dels castells de la Ribera del Sió. És a més on hi ha la fortificació de Concabella, que des de l’any 2008 acull el punt d’informació sobre aquestes fortificacions, que en trenta anys han passat de l’oblit a convertir-se en un atractiu turístic amb milers de visitants.

El primer castell de la Segarra a obrir les portes al públic va ser el de Florejacs el 1993. El va seguir poc després el de les Pallargues, el 1994. En tots dos casos, la recuperació la van dur a terme els propietaris d’aquests immobles. La dècada dels anys noranta del segle passat va suposar un punt d’inflexió per a aquestes antigues fortificacions. En els anys anteriors, la majoria estaven en ruïnes i eren vistes com poc més que un munt de carreus i una font de despeses. Alguns van ser fins i tot demolits, com el del Llor. El primer pas que va portar al canvi va arribar el 1992, amb els cicles de música als castells que es van celebrar a les Pallargues, Florejacs i l’Aranyó. Els va seguir un creixent interès dels visitants per aquestes fortificacions i, l’any 2000, es va inaugurar la Marxa dels Castells. Aquesta prova porta cada any a aquesta terra de secà milers de caminants, en un itinerari que circula per una desena de castells.

Posar en relleu les fortificacions medievals ha estat el fruit de molts anys de treball

L’últim pas es va fer el 2008, amb la creació al castell de Concabella del centre d’interpretació de les fortaleses de la Vall de Sió. Val a destacar l’impuls per recuperar aquesta fortificació que estava en ruïnes, primer de l’alcalde Francesc Buireu, després d’Adrià Marquilles. Aquest últim la va obrir com a centre d’interpretació dels castells, de les aus i espai de difusió l’obra, figura i arxiu de l’escriptor Manuel de Pedrolo. Amb l’actual alcalde, Xavier Pintó, el consistori ha adequat la sala d’actes i la sala d’exposicions.