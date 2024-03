Mig segle per celebrar

Es compleix mig segle de la fusió entre els municipis de les Pallargues i l’Aranyó que va suposar el naixement als Plans de Sió. Va succeir el 1974, amb l’entranyable veí de Concabella Antonio Avellana com a alcalde. El municipi més jove de la Segarra va prendre el nom de la subcomarca a la qual pertany i reivindica: la Ribera del Sió, amb Agramunt com a capital. L’alcalde, Xavier Pintó, explica que prepara per a la pròxima tardor una festa d’aniversari amb un retrobament de veïns.

Els Plans de Sió té onze pobles agregats. És un dels municipis que més en tenen de la comarca després de Torrefeta i Florejacs i Ribera d’Ondara, amb tretze cada un. Tots aquests pobles configuren una àrea en la qual viuen un total de 1.552 persones. Com assenyala Pintó, “són més de trenta dipòsits d’aigua, altres tants cementiris, enllumenats públics.. És molta despesa i pocs veïns”.Els Plans de Sió té 521 habitants. Des de la pandèmia de la covid-19 ha experimentat un creixement de quaranta nous veïns, bàsicament persones que teletreballen des dels seus domicilis i empleats de bonÀrea. La fàbrica de pinsos d’aquesta empresa a les Pallargues és l’empresa més gran del municipi, l’economia del qual es basa en l’agricultura extensiva, de proximitat i la ramaderia. El seu únic establiment comercial és el restaurant de les Pallargues.Agramunt sempre ha estat el punt de trobada, dels serveis educatius i mèdics i l’espai del mercat setmanal de la població d’aquest territori. Un bon exemple d’això és el fet que la fusió de municipis que va constituir els Plans de Sió es va celebrar al restaurant Kipps d’Agramunt, segons va explicar l’exalcalde de la localitat Adrià Marquilles.Els Plans de Sió destaca per ser el punt central de la distribució de l’aigua a la Segarra des del 1994, quan es va posar en funcionament la portada de la Vall de Sió inaugurada el 1993. A més, l’any 2009 es va instal·lar la planta potabilitzadora comarcal d’aigua al costat del nucli de Ratera.

Des dels Plans de Sió se serveix aigua a quasi tota la Segarra des que es va inaugurar la portada el 1994

D’altra banda, el municipi és el centre neuràlgic dels Castells de la Segarra (vegeu la pàgina 18). Té també altres elements atractius com el patrimoni d’arquitectura popular. Són bon exemple d’això les pletes de les Pallargues i de Mont-roig. Des de l’any 1982, el municipi compta amb la revista Coses Nostres, una històrica eina de comunicació local des de fa més de quatre dècades. En la dècada dels anys noranta del segle passat, el municipi va acollir la Trobada d’Artistes de les Pallargues, una iniciativa cultural impulsada per l’arquitecte i activista cultural Josep Mora (1957-2012).

Cinquanta anys de municipi. Què preparen per celebrar-los?

Preparem una festa d’aniversari amb la participació de tots els veïns, possiblement a la tardor.

El municipi manté la població?

A nivell de cens sí. Des de la pandèmia hem crescut amb 40 nous veïns, entre treballadors de bonÀrea i gent que teletreballa. El creixement més gran el tenen Hostafrancs i les Pallargues, mentre que en la resta del municipi es fa palpable la despoblació que hi ha.

Costa mantenir un municipi amb tants nuclis agregats?

És tot un repte, ja que les despeses es multipliquen per onze. Per exemple, ara hem acabat la renovació de l’enllumenat a tots els pobles amb una inversió d’un milió d’euros, i ara toca renovar el ferm i els serveis d’aigües i desaigües dels carrers. No és fàcil aconseguir ajudes per a això sent tan pocs veïns.

Quines altres obres té previstes per a aquest mandat?

A Concabella recuperarem l’antiga barberia com a centre d’interpretació. A Hostafrancs reformarem dos pisos per oferir-los de lloguer. També s’està plantejant obrir al públic el castell de Ratera.

Francesc Buireu va ser durant 24 anys l’alcalde del municipi

Des del 1979 fins a la seua mort el 2003, Francesc Buireu va ser l’alcalde dels Plans de Sió. També va presidir el consell de la Segarra entre el 1995 i el 2003. La sala d’actes de l’ens comarcal porta el seu nom com a homenatge. Buireu va ser l’impulsor de la portada d’aigües de la Vall del Sió, inaugurada el juliol del 2003. Va ser també qui, l’any 1998, va presentar el primer projecte de proveïment que portaria l’aigua fins a l’Urgell i la Conca de Barberà. Amb Buireu s’aprovaria la construcció de la seu del consell comarcal a l’antic edifici dels claretians del passeig Balmes. Va ser un polític de consens, que va considerar el seu cim polític exercir com a alcalde dels Plans de Sió.

«El repte és buscar ajuts per a tants pobles»