Prop de 2.000 caminants participaran diumenge en la 24 Marxa dels Castells

Un total de 1.893 caminants s’han inscrit per recórrer diumenge vinent la 24 Marxa dels Castells de la Segarra. És una prova organitzada pels centres excursionistes de Guissona i Cervera que combina esport i cultura amb un itinerari que recorre les fortificacions de la comarca. Presenta dos modalitats, de 54 i 37 quilòmetres, i aquest any té la sortida a Guissona. Uns 200 voluntaris s’ocupen d’atendre els caminants en sis punts que estaran instal·lats a Florejacs, les Pallargues, l’Aranyó, Cervera, Castellmeià i Guissona. El recorregut passa al costat dels castells de Sitges, Florejacs, les Pallargues, l’Aranyó, Montcortès, la Cardosa, Malgrat i Castellmeià.

La Marxa dels Castells ha estat un element clau per donar a conèixer aquest patrimoni històric, a través d’una iniciativa que parteix de la xarxa associativa de la comarca i que rep també el suport d’ajuntaments, bombers, policia, servei d’ambulàncies, i empreses com Turrons Vicens i bonÀrea. Uns dies abans, se senyalitza el recorregut. Aquest presenta poc desnivell, la qual cosa facilita recórrer-lo. La Marxa dels Castells es va iniciar amb el segle XXI i només ha vist una interrupció per la pandèmia el 2019.