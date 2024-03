Detenen a Barcelona dos homes que van robar en un domicili de Cervera

detail.info.publicated Redacció

Agents de Mossos d’Esquadra de les unitats d'Investigació de Nou Barris i del Grup de Robatoris amb Força de l'Àrea d'Investigació Criminal de Barcelona van detenir el passat 28 de febrer una home de 26 anys, i un altre home de 28 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb força a Cervera i a d'altres localitats de Catalunya.

La investigació es va iniciar quan, a finals d’octubre de 2023, una patrulla de seguretat ciutadana de la comissaria de Nou Barris va aturar un vehicle de lloguer en que anaven les dues persones que han estat detingudes.

En l’escorcoll del vehicle es va localitzar una gran quantitat de joies amagades en diversos compartiments del cotxe i també van trobar tot un seguit d’estris i eines que van fer sospitar a la patrulla que les dues persones podrien dedicar-se a fer robatoris amb força a domicilis

Fruit d’aquesta primera actuació de la patrulla de seguretat ciutadana, la unitat d’investigació de la comissaria de Nou Barris juntament amb el Grup de Robatoris amb Força de l’Àrea d’Investigació Criminal de Barcelona, van començar a investigar quina podia ser la procedència de les joies que duien aquestes dues persones amagades i les van poder relacionar amb diverses denúncies de robatoris amb força a domicilis de poblacions de tot el territori català com Cervera, Tortosa, Tona, Súria, Sant Esteve Sesrovires, Ripollet i Sant Cugat del Vallès.

Els investigadors es van posar en contacte amb cada una de les víctimes dels robatoris, les quals van reconèixer les joies trobades; es tractava de les joies corresponents a cada una de les denúncies de robatori amb força fets als seus domicilis

El modus operandi que feien servir els dos autors era sempre el mateix. En un primer moment, els dos detinguts feien recerca de possibles pisos o cases en els quals fos viable poder fer un robatori. Un cop ja tenien l’objectiu localitzat i fent servir un document d’identitat fals, s’adreçaven a una empresa de lloguer de vehicles i llogaven un cotxe per tal d’adreçar-se als diferents domicilis en els quals volien entrar a robar.

Quan ja eren al lloc un d’ells es quedava fora vigilant mentre l’altre saltava la tanca perimetral o escalava fins el balcó del pis per tal de forçar portes i/o finestres per entrar als domicilis.

Entrada i registre

Fruit de la investigació i amb tots els indicis recollits per part de l’equip conjunt d’investigació, es va detenir el dia 28 de febrer de 2024 un home de 26 anys i un altre home de 28 anys com a presumptes autors de 5 delictes de robatori amb força a domicilis i es va fer una entrada i registre autoritzat pel jutge en un domicili del districte de Sant Andreu a Barcelona on es va intervenir documentació falsificada, joies, mòbils i aparells electrònics, així com eines per cometre robatoris amb força.

Gràcies al resultat d’aquesta entrada i registre, els esforços de l’equip investigador se centren en resoldre més possibles robatoris amb força a domicilis. En total s'han recollit 5 denúncies però, tot apunta, que aquestes dues persones podrien haver comès dos robatoris més.

Els dos detinguts acumulen 15 antecedents per robatoris amb força, furts i falsedat documental. Un d’ells també s’ha comprovat que té una ordre de detenció internacional i també tenen antecedents a altres països d’Europa, concretament França i Suïssa. Van passar a disposició judicial el dia 29 de febrer.

Importància de l’activitat policial preventiva

El dia 13 de desembre de 2023 dues dotacions policials que feien un servei preventiu de furts van aturar i identificar aquests dos homes quan sortien de la boca de metro de Congrés, al carrer Garcilaso. En l’escorcoll de la motxilla que duia un d’ells van trobar objectes electrònics i joies, així com estris diversos que són utilitzats habitualment per fer robatoris amb força a domicilis i que serveixen per forçar portes d’accés i finestres d’habitatges.

Gràcies als informes que van fer els agents de seguretat ciutadana en els seus controls preventius tant a finals d’octubre com en el del dia 13 de desembre al metro, es va poder iniciar una investigació que ha permès resoldre i detenir els presumptes autors de diversos robatoris amb força distribuïts per tot el territori nacional.