L'ACA adjudica el projecte per millorar la depuradora de Guissona

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat la redacció del projecte per ampliar i millorar el funcionament de la depuradora de Guissona, a la Segarra, amb un pressupost de licitació superior als 125.000 euros. Aquesta planta, en servei des de 1991, té actualment una capacitat per tractar un cabal de 2.007 m³/dia, i disposa d'un pretractament i un sistema de quatre llacunes. L'objectiu del projecte serà definir les millores a la instal·lació per adaptar-se a les necessitats de sanejament actuals i futures. També haurà de contemplar les millores en l'àmbit de tractament de les aigües residuals, incorporant l'eliminació del nitrogen.

El projecte que es redacti s'haurà de concentrar en el disseny, la descripció i la valoració de les obres necessàries per dur a terme l’ampliació i remodelació de la planta, establint les noves bases de disseny en base a la població futura a tractar, i tenint en compte les dades actuals d'explotació. En el marc del projecte, que haurà d’implantar la metodologia de Modelatge d’informació de la construcció 'Building Information Modelling', BIM), es durà a terme una diagnosi del funcionament de la planta actual, i d’acord amb les noves dades de disseny, s'establiran les actuacions a portar a terme per l'ampliació i remodelació de la depuradora. El projecte també haurà de preveure que durant la fase d'obres es garanteixi el normal funcionament de la planta.

Més de 7 milions per millorar el sanejament a la Segarra

Actualment, hi ha 548 depuradores a Catalunya, que sanegen les aigües residuals de més del 97,1% de la població. Pel que fa a la Segarra, hi ha 3 depuradores en servei que garanteixen el sanejament de prop del 78% de la comarca. En l'actual període de planificació (2022-2027), l'ACA té previst dur a terme un total de tres actuacions per millorar sistemes de sanejament en funcionament (3,6 milions d'euros), com les actuacions previstes a les depuradores de Guissona i Cervera, a més de la desconnexió d'aigües blanques del sistema de Guissona, i construir nou depuradores noves (Biosca, Guarda-si-venes, Ivorra, Massoteres, Pelagalls i Sisteró, Sant Pere dels Arquells, Sant Antolí i Vilanova, Rubinat i els Hostalets, Sanaüja, Sant Ramon i Torà), amb una inversió prevista de més de 3,5 milions d’euros. El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.