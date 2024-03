Afectacions al trànsit per obres a l'A-2 a l'altura de Cervera a partir de dilluns

detail.info.publicated acn

La circulació de vehicles a l'A-2 a l'altura de Cervera es veurà afectada a partir de dilluns vinent per les obres de rehabilitació del ferm que porta a terme el Ministeri de Transports. En concret, els treballs es desenvoluparan en diferents fases a les entrades i sortides de la via en sentit Barcelona, entre els quilòmetres 514 i el 522, i es produiran afectacions i desviaments de trànsit fins al divendres 22 de març. La primera actuació tindrà lloc dilluns, quan des de les 7.00 hores es tancarà el carril de sortida de la via a l'enllaç 541 (la Curullada, Cervera-oest). Els vehicles que vulguin arribar als destins mencionats hauran d'agafar la sortida 517 (Cervera-Nord, Agramunt).

Així mateix, el trànsit que circuli per la calçada lateral de l'A-2 procedent dels enllaços 510, 512 i 513, serà desviat a l'enllaç 514 a la calçada principal de l'autovia. Els vehicles agrícoles de motor i els ciclomotors que circulin per la calçada lateral des dels esmentats enllaços 510, 512 i 513, cap a la Curullada o Cervera-Oest i arribin a l'enllaç 513 (Fonolleres, canvi de sentit), tindran prohibida la seva continuïtat i hauran de fer un canvi de sentit.

Entre el dilluns 18 de març i el dimecres 20, es tancaran els carrils de sortida i incorporació de l'A-2 a l'enllaç 517 (Cervera-Nord, Agramunt). Quan es finalitzin les restriccions en aquest tram, es tancarà fins al divendres dia 22 els carrils de sortida i incorporació de l'A-2 a l'enllaç 520 (Cervera-Est, Guissona, Ponts).