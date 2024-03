Prospera la moció d'Acord Municipal i Aliança Catalana contra l'alcalde de Ribera d'Ondara Francesc Sabanés

detail.info.publicated acn

Elisabet Jové ha estat proclamada nova alcaldessa de Ribera d'Ondara, a la Segarra, després que hagi prosperat la moció de censura dels grups Acord Municipal (AM) i Aliança Catalana (AC) contra el govern en minoria de Francesc Sabanés (PSC). Les negociacions entre els republicans i la formació d'extrema dreta van començar al gener i van fer que Jové es donés de baixa d'ERC. La nova alcaldessa, però, agafarà la baixa per maternitat en les pròximes hores i durant uns mesos l'alcaldia l'assumirà Albert Puig, l'únic regidor del municipi de la formació de l'alcaldessa de Ripoll. De fet, Sílvia Orriols ha assistit al ple extraordinari per donar-li suport. La nova alcaldessa ha justificat el canvi de govern pel "tracte degradant" i la mala gestió.

La moció de censura ha tirat endavant sense sorpreses amb els vots favorables de les tres regidores d'Acord Municipal i el de l'edil d'Aliança Catalana, mentre que els tres regidors del PSC que fins ara formaven el govern municipal hi ha votat en contra.

El regidor d'Aliança Catalana a Ribera d'Ondara, Albert Puig, amb l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia OrriolsAnna Berga / ACN

Al ple hi ha assistit més d'una cinquantena de persones de públic, entre veïns, mitjans de comunicació i representants dels pobles veïns. També s'hi ha vist representants de la demarcació del PSC i diversos membres d'Aliança Catalana, entre els quals Orriols. I és que amb la moció, Ribera d'Ondara es converteix en el segon municipi del país on governa aquest partit d'extrema dreta. En canvi, al ple no hi ha assistit ningú d'ERC ja que la formació municipal d'ERC-AM es va desvincular dels republicans arran de les negociacions amb el partit d'extrema dreta.

Elisabet Jové ha citat la "manca de transparència, els obstacles, el control polític, la discriminació i el tracte degradant" que han rebut els edils a l'oposició com alguns dels principals motius que els han portat a presentar la moció de censura, a més de la "mala gestió en l'ús de recursos públic".

La nova alcaldessa ha volgut treure pes al pacte amb l'extrema dreta remarcant que la política municipal "no va de partits", sinó de treballar pel bé del municipi. També ha anunciat que en les pròximes hores agafarà la baixa per maternitat, deixant l'alcaldia durant uns mesos en mans del regidor d'Aliança Catalana Albert Puig.

En un discurs breu, el regidor d'extrema dreta ha afirmat que comença "un nou camí amb gent nova i molta il·lusió" i s'ha compromès a governar amb "la màxima transparència" i posant els veïns al "centre" de totes les decisions, ha dit visiblement emocionat.

Per la seva banda, l'alcalde sortint, Francesc Sabanés, ha carregat contra la moció, ja que, segons ha dit, respon a "interessos personals per part dels dos grups, un per ansietat per ocupar el poder i l'altre perquè se li empara més força". Un cop aprovada la moció, ha remarcat que marxen "amb el cap ben alt i convençuts" de la feina feta.