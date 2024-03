Objectiu: recuperar Sant Francesc

L’associació Amics de Sant Francesc busca fons per rehabilitar l’antiga església de Sant Francesc de Cervera com a espai cultural. La junta de l’entitat va demanar ajudes amb aquesta finalitat a la directora de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Sònia Hernàndez, durant una visita a la ciutat dijous passat. Per la seua banda, voluntaris d’aquest col·lectiu, que reuneix unes 40 persones, han iniciat treballs de neteja a l’interior del temple, el segon més gran de la capital de la Segarra després del de Santa Maria.

L’entitat es va constituir el mes de setembre passat. El seu president, Josep Aldomà, va explicar que l’edifici requereix una actuació urgent a la teulada de la capella de Sant Antoni, el cost de la qual supera els 100.000 euros. També la resta de teulades de l’església, que compta amb una nau central i sis capelles, requereixen una intervenció, va apuntar. En les últimes dècades, es va conservar gràcies a l’acció del gremi de paletes, que fins fa pocs anys celebraven cada 13 de juny la seua festa anual al temple gòtic.Per a Aldomà, la clau per recuperar Sant Francesc és aprofitar sinergies que s’han generat amb la parròquia i el bisbat, la Paeria, la Generalitat, la Diputació i la societat civil. Segons va indicar el responsable de la junta de la parròquia, Joan Riu, la diòcesi està oberta que el temple pugui acollir tota mena d’activitats culturals. De fet, fa dos anys la Coral Infantil Nova Cervera va celebrar el seu cinquantè aniversari amb un concert a l’interior.Com a conseqüència de la desamortització de Mendizábal al segle XIX, el conjunt monumental del convent va passar a mans privades i es va utilitzar com a fàbrica de cotó, cimentera, farinera i fins i tot granja. A excepció de l’església, el deteriorament de l’antic convent és pràcticament irreversible. La primera impulsora de la recuperació de Sant Francesc va ser la periodista Helena Xandri, que fa gairebé més d’una dècada va organitzar activitats per recaptar fons.Sant Francesc és un exemple emblemàtic de l’estil gòtic català. El va construir a la primera meitat del segle XIII l’orde franciscà i, al segle XV, va veure una primera gran remodelació en què va intervenir el mestre d’obres Joan Barrufet. El convent està situat al costat de l’antic camí ral, a l’entrada de Cervera on discorre al riu Ondara. L’actual pla urbanístic preveu la urbanització del barri de Sant Francesc com a zona residencial. Fa uns anys ja va veure la construcció d’un hotel, i ara l’ordenació urbana de la zona i el seu atractiu turístic són punts que afavoreixen una possible recuperació.