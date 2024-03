Guissona obre un pàrquing gratuït de 120 places a la zona de serveis

L’ajuntament de Guissona obrirà el proper mes d’abril un nou pàrquing a la zona de serveis terciaris ubicada a l’avinguda Verge del Claustre. Es tracta d’uns terrenys de 3.500 metres quadrats que un particular ha cedit a precari al consistori. Aquest saneja els terrenys i els adequa per donar cabuda a la zona d’estacionament de vehicles motoritzats.

Segons l’alcalde, Jaume Ars, el nou enclavament servirà tant per millorar la seguretat dels vianants a la zona com per evitar el col·lapse habitual de vehicles existent en aquest punt. També serà un nou accés fins al centre de la localitat pel carrer Camí de la Morana.

Val a recordar que el mes de febrer passat el consistori ja va posar en marxa amb el mateix sistema un pàrquing a la carretera de Sant Guim per a seixanta vehicles. A més, la localitat disposa de cinc pàrquings més per accedir al centre urbà al carrer 11 de Setembre, el carrer de les Eres, el carrer Montsec, la plaça Francesc Macià i el carrer del Tint: en total, més de 400 places d’estacionament gratuït. Cal sumar-los també el pàrquing públic gratuït dissenyat el 2016 i que està situat entre Verge del Claustre i la Notari Josep Faus amb una capacitat per a una vuitantena de vehicles.