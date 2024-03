La música omple Cervera

Més de 800 estudiants de Primària de la Segarra i l’Urgell van estrenar ahir dijous al matí els concerts del 14 Festival de Pasqua, que fins al proper dia 30 de març oferirà un total de 14 actuacions. La companyia LleidArt Ensemble es va ocupar del primer espectacle, que combina música i teatre. L’obra narra la història de Bol i Ling, dos mixons que únicament tenen en comú el fet de viure en un mateix niu. Dos maneres de fer, dos estils musicals i dos estils de vida diferents, el jazz i la música clàssica. L’actuació va tenir lloc al Gran Teatre de la Passió.

El concert inaugural del certamen tindrà lloc dissabte a les 20.00 hores al paranimf de la Universitat a càrrec de l’Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida, dirigida per Salvador Brotons. L’actuació obrirà amb l’obra del compositor de Sanaüja Francesc Andreví. Completarà el programa l’obra de Ricard Lamote de Grignon, compositor de qui enguany se celebra el 125 aniversari del naixement, una simfonia de Brotons i l’estrena d’una obra del músic Marc Migó. Segons el director del festival, Jordi Armengol, el certamen està dedicat en aquesta edició a la tradició musical catalana i la seua interpretació en l’actualitat.Val a destacar el concert de diumenge a l’Auditori a càrrec de la percussionista Núria Andorra. La seua proposta adapta com a instruments objectes quotidians d’una casa rural i remet a l’estil de vida dels nostres avantpassats. La clausura del certamen tindrà lloc el dia 30 a càrrec de l’Orquestra Terrassa 48, dirigida per Xavier Puig, amb una actuació que posarà en relleu les diferències entre Andreví i el compositor de Tàrrega Ramon Carnicer que, si bé van estudiar junts a la Seu d’Urgell, van congeniar poc.

Quatre concerts de petit format

Juntament amb els concerts de gran format que tindran lloc al paranimf de la Universitat i a l’Auditori, el certamen proposa els dies 29 i 30 de març quatre concerts de proximitat amb una durada de 30 minuts a càrrec d’Albert Guinovart, Blomming Duo, Sílvia Vidal i Ramon Humet i Dichos Diabolos. Es tracta de degustacions musicals que s’ubiquen en punts amb encant del carrer Major de la ciutat i que tenen un aforament limitat de públic. Aquestes actuacions de petit format tindran lloc a la Casa Sabater, l’església de Sant Joan Degollat i l’Auditori.