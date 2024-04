La Paeria de Cervera crea una nova brigada només per a obres

La Paeria de Cervera constituirà una brigada exclusiva per a obres formada per tres treballadors que s’ocuparà del manteniment dels vials públics. Segons l’alcalde, Jan Pomés, “aconseguir una ciutat còmoda i agradable” serà un dels objectius de les inversions de l’actual exercici.

Les primeres actuacions, segons va explicar, se centraran en la millora de Ciutat Jardí i de carrers de polígon industrial “si bé hi ha previstes actuacions a tota la ciutat”, va comentar. Un altre dels eixos del pressupost serà, segons l’alcalde, el seguiment d’un protocol per a les contractacions que ajudi a regularitzar la situació de les arques municipals. La Paeria sotmetrà a debat aquest mes els pressupostos per al 2024, que contemplen un import consolidat d’uns tretze milions d’euros. Les actuacions projectades durant l’any són les obres per consolidar el ferm del monument de la Generalitat, amb un pressupost de 175.000 euros; reparar la teulada de l’antiga biblioteca, amb un pressupost de 200.000, i reposar el terra de la primera planta de l’antiga escola de música. Segons apunta Pomés, per a l’aprovació del pressupost queda tancar part del dèficit actual i la Paeria passarà a estar sanejada de cara al 2025.