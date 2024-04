Futures tradicions

La Segarra va ser escenari el cap de setmana passat de tres esdeveniments fins ara inèdits a Guissona, Cervera i les Oluges. Van ser propostes de joves d’aquestes localitats, que aporten iniciatives i noves maneres de fer les coses. Guissona va acollir una carrera d’ultraassistència en la qual van participar 190 atletes i Cervera, una caursa urbana nocturna dissabte. Ambdós propostes van aconseguir el suport d’entitats locals i van ser un èxit tant d’organització com d’afluència de públic.

A Guissona, l’organització de la cursa de resistència va anar a càrrec d’un grup de joves del Centre Excursionista: Jordi Ribera, Anna Pla, Jessica Gómez Valero, Ferran Garcia i José Luis Pérez, mentre que, des de l’ajuntament, hi van col·laborar Aida Santesmasses i Adrià Sánchez. Van fer un esforç titànic per portar a terme un muntatge que els va mantenir 28 hores consecutives atenent la carrera i l’activitat a l’entorn d’aquesta. La competició va tenir lloc a la zona esportiva i va rebre el suport d’entitats locals com la Manduca, els Margeners, els Geganters i l’ACLE Guissona, així com de bars i restaurants. Aquests van muntar parades de menjar durant tota la jornada. Va destacar l’èxit esportiu de l’empresari i músic de Bellpuig Francesc Saladrigues que, als seus 52 anys d’edat, va recórrer 181 quilòmetres en 27 hores. Saladrigues és corredor del club Xafatolls de Mollerussa i va rematar la jornada amb música. A les 12.00 sortia de Guissona i a les 16.00 actuava a Calaf amb la banda d’Igualada com a contrabaixista. També val a destacar l’èxit dels corredors locals Mario Georgiev, que en 16 hores va recórrer 107 quilòmetres, i David Puig, que va córrer 15 hores per recórrer 100 quilòmetres.A Cervera, un equip dirigit per la jove Núria Morales va organitzar la prova atlètica nocturna. Aquest col·lectiu va aconseguir el suport d’atletes, entitats i comerços locals per organitzar a la tarda a la plaça Universitat una fira i carreres per a tots els públics. Entre aquestes va destacar la carretera de pares i mares amb cotxets infantils, que es va convertir en una de les principals atraccions de la jornada.El centre d’activitat va ser la plaça Universitat, on es van muntar una desena de parades de comerços locals i també de productes esportius. També hi va haver animació a càrrec de la companyia de teatre local Alea Teatre. A la tarda es van organitzar cinc curses per edats i una caminada familiar mentre que, a la nit, hi va haver dos carreres urbanes de 5 i 10 quilòmetres.

Una concentració de vehicles clàssics va ser la innovació de les festes d’abril de les Oluges Tenen èxit perquè cada vegada més gent de totes les edats opten per les iniciatives saludables

A les Oluges, dos joves de la localitat, Joan Vila i Jaume Marsal, van donar un gir innovador a la festa major d’abril. Tradicionalment consistia en una missa a la capella de Santa Engràcia, repartir coca i mistela entre els veïns, partides de cartes al local social i un ball amb entrepà. Aquesta vegada, ha acollit la primera concentració de vehicles clàssics, que va aconseguir reunir noranta cotxes, tres camions, set tractors i una dotzena de motocicletes.El creixent interès per l’esport i l’afició al col·leccionisme s’estenen a les zones rurals i comencen a assentar-se com a noves tradicions, que traslladen a la població les inquietuds dels joves. Són el reflex d’època amb idees noves que es combinen i s’afegeixen a les tradicions seculars. És el que va passar fa 500 anys amb la Passió de Cervera, fa segles amb Sant Antoni de Sanaüja o fa 25 anys amb la Fira de l’Ou de Sant Guim o la festa romana de Guissona. Totes contribueixen a donar notorietat als municipis on se celebren.El que s’esdevé en l’àmbit de les festes és traslladable també a altres àmbits del món rural, com el laboral. Un exemple és Dàlia Verdés Guerrero, una farmacèutica de 23 anys que ha obert el seu establiment i un laboratori de cosmètica en un entorn rural.

La majoria de joves estudiants decideixen que el seu futur passa per les grans ciutats o l’estranger. Per què opta per quedar-se a Sant Ramon, una zona rural?

Soc d’aquí i sempre m’ha agradat viure en un entorn rural per la tranquil·litat, la connexió amb la naturalesa i la gent. Obrir la farmàcia em va semblar una oportunitat per poder tornar i a més aconseguim mantenir a la localitat aquest servei, la continuïtat del qual preocupava els veïns.

És la seua primera feina?

Sí, encara que vaig fer les pràctiques a Barcelona per la branca del laboratori. És una cosa que m’agrada molt, encara que també m’agrada el tracte amb la gent. Aquí compaginaré les tasques de laboratori i farmàcia. El meu objectiu és crear un laboratori dedicat a la cosmètica.

Per què va decidir triar Farmàcia?

Volia cursar una carrera sanitària perquè tinc vocació d’ajudar la gent.

S’integrarà a la vida de poble?

Conec el territori, soc del poble veí de Tarroja.

Quins avantatges té per a vostè viure en una zona rural?

Tinc els meus amics i la meua vida aquí, i quan necessito sortir tinc a una hora la ciutat. L’avantatge és que la vida rural és menys frenètica i més agraïda.

«Vull desenvolupar la meua vida laboral en una zona rural»