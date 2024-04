La 'catedral del billar' acull durant sis dies els 48 millors jugadors del món

El Casal de Cervera acollirà a partir del dimarts 30 d’abril i fins al diumenge 5 de maig les finals dels tres campionats d’Europa de billar clàssic (banda, quadre 47/2 i quadre 71/2). És la primera vegada en la història que un club de l’Estat espanyol acull les tres finals, una cita que portarà fins al pla de Lleida els 48 millors jugadors de billar del món.

En cada una de les competicions participen els quinze jugadors que tenen millor rànquing a nivell Europeu, i un jugador que convida la federació organitzadora. En la modalitat a la banda serà el jugador de Tarragona Antoni Gutiérrez, i en els dos quadres, el billarista de Centelles Esteve Mata. Val a destacar que en la modalitat a la banda l’actual campió d’Europa és el valencià Raúl Cuenca, que ja es va adjudicar l’any passat el campionat d’Espanya a Cervera.Les finals es jugaran pel sistema de lligueta de 4 jugadors, dels quals dos passen a la següent ronda. Les partides es jugaran de 9.30 hores del matí a 10 de la nit i de l’arbitratge i l’organització s’ocupa el Casal, que destinarà els seus més de 30 jugadors a la preparació de les finals. L’entrada a les instal·lacions del Casal, que té una capacitat per a 150 espectadors, és lliure. Segons el director esportiu del Casal, Sergi Garriga, l’entitat també s’ha ocupat de buscar allotjament als participants. El president del club, Josep Planes, va descriure el muntatge com uns dels reptes esportius més importants d’aquesta entitat que per la seua trajectòria, cinc europeus i un mundial, ha aconseguit la confiança de la federació europea. La cerimònia inagural se celebrarà dimarts a les 11.30 hores i la clausura, diumenge a les 18.00 hores, a l’acabar l’última de les finals.

Una oportunitat per veure com juguen les estrelles del billar

Dimarts i dimecres es jugarà la final del campionat en la modalitat a la banda, en la qual es pot destacar l’holandès Jean Paul de Bruijn, primer del rànquing europeu i un dels millors jugadors de la història de la modalitat.Dijous i divendres tindran lloc les finals del quadre 47/2, i dissabte i diumenge, les del quadre 71/2.En les dos modalitats, el favorit és el txec Marek Faus, capaç de culminar les partides a 200 caramboles d’un sol torn. A part de Mata i Cuenca, hi participen també els catalans Joan Espinasa i Joan Gutiérrez. Les tasques d’organització fan impossible que hi pugui jugar cap jugador de Cervera.