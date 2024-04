El centre d'ensenyaments Cal Avatar organitza la primera jornada vegana

Cal Avatar, centre dedicat al creixement de la persona, organitza dissabte vinent 27 i diumenge 28 la seua primera Jornada Vegana a la seu del carrer del Molí, 7 de Tarroja. Presenta un programa de seminaris i tallers dedicats al menjar i la cosmètica ecològica.

Dissabte, l’especialista en creixement personal Pere Prat oferirà dos conferències a les 12.00 i a les 17.00 sobre accés a la consciència i Facelift, dos tècniques que busquen rejovenir el cos. Diumenge, la bioterapeuta marina Flor Font impartirà al migdia un seminari sobre la utilitat de l’aigua de mar per a l’equilibri i la salut. Durant el cap de setmana també es duran a terme tallers de Dharani, per foragitar l’energia negativa, teràpies i cosmètica natural a càrrec d’Ester Yelmo. Segons la responsable, Angélica Guevara, es tracta d’un espai alternatiu que pretén la curació emocional i el rejoveniment físic mitjançant una alimentació ecològica equilibrada i la meditació. El seu projecte està inspirat en els ensenyaments de Roy Littlesun, un indi hoppi que fa més d’una dècada va arribar a la localitat de Tarroja on va fundar la Universitat Oneheart, que ha suposat un canvi en la manera de fer del municipi. Roy tornarà a Tarroja el proper mes de juny.