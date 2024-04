Un grup de quinze ciclistes inaugura la Ruta de la Ribera del Sió

Un grup de quinze ciclistes va ser ahir el primer a dur a terme l’itinerari de la Ruta de la Ribera del Sió.

Segons va explicar Jaume Trilla, edil d’Estaràs i impulsor de la ruta, el recorregut va ser organitzat per l’empresa de Girona Vadebici, que està treballant en un projecte que permeti dur a terme l’itinerari al llarg de dos jornades i que inclogui pernoctacions a Agramunt.Ahir van efectuar el tram que inclou el pas per Sant Guim de Freixenet, Gàver, Montfalcó, Tarroja, Hostafrancs i Agramunt, mentre que avui diumenge tenen previst finalitzar el recorregut per Montgai fins a Balaguer.L’itinerari recorre un total de quinze municipis entre Sant Guim de Freixenet i Balaguer a través d’una via verda de 77 quilòmetres de longitud que discorre paral·lela al riu Sió i que travessa les comarques de la Segarra, l’Urgell i la Noguera.La ruta ja té un primer itinerari transitable que discorre per camins de la zona i que no requereix l’execució d’obres de condicionament, encara que sí que queda per resoldre la situació d’alguns punts de senyalització com serien, principalment, el pas per carreteres principals com la C-13, la C-14 i l’L-310.Segons va exposar Jaume Trilla, el projecte posarà en relleu molts espais d’interès històric i natural poc coneguts.