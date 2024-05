Estudiants creen una moto elèctrica que es carrega a casa en quatre hores

Els estudiants del cicle de Mecànica de l’Institut La Segarra de Cervera han agafat una antiga motocicleta i l’han convertit en elèctrica, amb vuit cavalls de potència i capaç d’assolir els noranta km/h. Segons el seu professor, Jordi Barrabés, pot carregar-se a casa “com si fos un telèfon mòbil” en quatre hores i té una autonomia de 100 quilòmetres. “Vaja, que podries circular tota una setmana per Cervera sense problemes”, afegeix Barrabés.

En el projecte han treballat els alumnes de dos cursos. Van prendre com a base una Derby FDS tot terreny de l’any 1989, que la marca catalana fabricava a Mollet, una moto de dos temps de 49 cc. Han retirat l’antic motor de combustió, han restaurat el xassís i el seient i l’ha adaptat per donar cabuda a un petit motor elèctric de 8 cavalls. “El vam comprar a Polònia i l’hem adaptat perquè funcioni en una moto”, van comentar. La bateria que l’alimenta està situada sobre el motor.Per conservar l’estètica original de la moto, el cablatge elèctric s’ha instal·lat a l’interior del dipòsit de combustible. El tap del dipòsit de gasolina serveix com a motor d’arrancada i, just al costat, té una clau per desconnectar la bateria. Entre el motor i la bateria hi ha un transformador de corrent que dona l’entrega al motor quan s’acciona la maneta de l’accelerador. Posar-la en marxa ha suposat “una muntanya d’hores”, explica un alumne orgullós del resultat final. Originàriament tenia rodes de tacs i ara són de carretera. Manté l’estètica original conservant el fre de tambor posterior. Barrabés va afegir que faltaria homologar aquest nou vehicle perquè pogués circular per les vies públiques.

Tots els alumnes aconsegueixen feina a l’acabar els estudis

A Cervera cursen el segon curs del grau de mecànica uns vint estudiants. Segons Barrabés, al finalitzar els estudis tots els alumnes es podrien incorporar a una empresa, ja que la demanda d’aquests treballadors en empreses de la zona és més gran que el nombre d’estudiants. El termini de matrícula està obert fins al dia 30. Els alumnes es van traslladar aquest any a l’institut de Castuera, a Badajoz, on van treballar conjuntament a adaptar una antiga furgoneta Renault Kangoo de combustió per impulsar-la amb un motor elèctric. D’altra banda, també a Cervera ultimen la conversió d’un vell kart de gasolina en elèctric.