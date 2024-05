Enllesteixen l'ascensor exterior del Ramon Estadella

Guissona posarà en marxa en les properes setmanes un ascensor exterior al centre educatiu Ramon Estadella. Segons l’alcalde, Jaume Ars, l’objectiu d’aquest projecte és millorar l’accessibilitat a la primera i segona plantes del col·legi. El nou equipament s’ha instal·lat a la façana est i serà de vidre transparent.

L’actuació ha estat finançada per la conselleria de Drets Socials i amb fons propis de l’ajuntament, amb un cost de 52.000 euros. Ars va explicar que l’escola, construïda el 1969, s’ha sotmès a nombroses millores i ampliacions a càrrec del departament d’Educació en els últims anys.Està previst també afrontar durant el mes de juny que ve la instal·lació d’un elevador a les piscines municipals per facilitar l’accés de les persones que tinguin problemes de mobilitat. Finalment, quedarà pendent durant l’actual exercici instal·lar un ascensor a l’entrada del pavelló polivalent 11 de Setembre per accedir a les grades de l’equipament. Segons indica el primer edil, les tres obres s’inclouen dins del pla estratègic d’eliminació de barreres arquitectòniques i mobilitat sostenible.