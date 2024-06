La Fira de l'Ou, amb més accent local

La 27 edició de la Fira de l’Ou Sant Guim de Freixenet, que se celebrarà dissabte i diumenge, posarà aquest any l’accent als comerços i productors locals. Segons l’alcalde, Francesc Lluch, l’objectiu és donar a conèixer els productors i comerços d’aquest municipi, la població del qual ha crescut un 20% en els últims sis anys al passar de 1.039 a 1.259 habitants. En la jornada central del certamen, diumenge vinent, el recinte firal a la plaça Doctor Perelló i el passeig Enric Granados serà una gran mostra de l’oferta comercial i productiva de Sant Guim. Lluch va explicar que s’ha creat el distintiu Comerç Actiu per promocionar l’activitat econòmica de la localitat. “Volem consolidar aquest actiu econòmic”, va afirmar.

La Fira de l’Ou obrirà les portes a partir de les 9.00 del matí. El certamen regalarà als visitants 15.000 ous de la marca Ous de Sant Guim, creada per l’empresa Yak. També al passeig Enric Granados tindrà lloc el tradicional esmorzar amb ous ferrats. Segons Lluch, es cuinaran un miler d’ous que es repartiran fins a finalitzar les existències. Per la seua part, la gent gran de Sant Guim organitzarà també un concurs de truites, que posteriorment es repartiran entre els visitants al seu local social. El certamen també donarà cabuda a una exposició que mostrarà diversos tipus d’ous.

L’actor rebrà aquest any el reconeixement de la Fira de l’Ou per la seua divulgació dels pobles catalans

El reconeixement al personatge de l’any serà per a l’actor Quim Masferrer, que aquest any ha dedicat un programa televisiu a la localitat. Segons l’alcalde, aquest reconeixement pretén distingir la divulgació i la posada en valor dels pobles de Catalunya que porta a terme l’actor. També s’homenatjarà l’escriptora Mercè Canela, originària d’aquest municipi de la Segarra i que ha estat directora de la publicació Cavall Fort des de l’any 1997.A la tarda, es repartirà entre el públic una coca de quinze metres de longitud, elaborada pel Gremi de Forners de Lleida a base d’ous i iogurt de la marca local El Pastoret de la Segarra. L’empresa també repartirà gratuïtament mil iogurts entre els participants al certamen.Un altre dels atractius de la jornada serà l’exposició de cotxes clàssics al carrer Major, a càrrec del Club Clàssics Motor de Lleida, que per segon any consecutiu participen en la Fira de l’Ou.La inauguració de la fira tindrà lloc a les 13.00 hores a la plaça Doctor Perelló amb la tradicional Trencada de l’Ou de Xocolate, que cada any presenta l’empresa Vicens d’Agramunt. Després l’ou es reparteix entre els assistents.