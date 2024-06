Obres perquè el Dijous Gras de l'Aquelarre se celebri al Fossar

La celebració del Dijous Gras de l’Aquelarre, festa presidida per les diablesses, podrà celebrar-se finalment al Fossar. El ple de Cervera va aprovar ahir una partida de 15.000 euros per ampliar les escales del Fossar d’1,5 a 1,8 metres d’ample. Segons l’alcalde, Jan Pomés, és el mínim que exigeix la normativa d’evacuació. Per una altra banda, el primer edil va explicar que estan buscant també una solució per a la celebració del Dimecres de Cendra al Carreró de les Bruixes i el carrer i plaça Sant Bernat. El problema és que la plaça Sant Bernat, on té lloc un concert, no compleix la normativa d’evacuació. La Paeria ha sol·licitat ajuda a la Generalitat.