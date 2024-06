La protectora de Cervera serà d'àmbit comarcal

El consell comarcal de la Segarra projecta obrir la Protectora d’Animals Refugi la Segarra de Cervera a tota la comarca. Segons el conseller comarcal de Medi Rural, Josep Giribets, el projecte està en una fase inicial i està previst presentar aquest juny a Urbanisme una proposta de modificació per ampliar les actuals instal·lacions a uns terrenys rústic situats al costat de l’equipament. Es tracta de terrenys de titularitat municipal ubicats a prop de l’abocador comarcal de residus. L’estudi projecta aixecar una segona nau com la ja existent per donar cabuda a més animals i ampliar també els patis interiors de les instal·lacions.

Per la seua part, els voluntaris responsables de la protectora van declinar fer cap declaració sobre el futur de l’equipament a l’espera de la presentació d’una proposta concreta per part de la Paeria i del consell comarcal de la Segarra.Fins avui la protectora s’ocupa d’atendre els animals que arriben des de Cervera, habitualment recollits per la Policia local. A la comarca, la majoria de municipis tenen un conveni amb una entitat d’Òdena, a l’Anoia, que recull els animals. Segons el president del consell, Ramon Augé, en l’actualitat la Protectora d’Animals de la Segarra funciona gràcies al voluntariat i diverses empreses col·laboradores, si bé va explicar que també disposen d’un operari que ajuda en el manteniment. El president va manifestar que l’ampliació, “que donarà solució a les necessitats de la comarca, suposarà també augmentar el personal contractat per atendre les instal·lacions”.

La protectora d’animals Refugi la Segarra porta tres dècades de dedicació centrada a protegir les mascotes.