Preparen el dipòsit de Sant Guim de Freixenet per donar aigua a l'Anoia

El consell de la Segarra invertirà 680.906 euros en la millora del proveïment del dipòsit del Turó del Magre, a Sant Guim de Freixenet. Segons el president del consell, Ramon Augé, l’obra té un doble objectiu. D’una banda, atendre l’augment de la demanda d’aigua de Sant Guim, que des de la pandèmia ha crescut un 20% i ha passat de 1.039 a 1.259 veïns, la qual cosa en ocasions causa restriccions d’aigua. Per una altra, dur a terme l’actuació prevista per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de connectar la Segarra amb l’Urgell, l’Anoia i la Conca de Barberà a través del Segarra-Garrigues. El dipòsit del Turó del Magre permetrà que Montmaneu, a l’Anoia, pugui connectar-se a la xarxa. Es tracta d’una reivindicació històrica d’aquesta localitat que té un subministrament molt precari. En un futur no es descarta ampliar el proveïment a altres municipis com és el cas de Pujalt, també a l’Anoia. Tots dos estan ubicats en conques internes de Catalunya, per la qual cosa fa anys es va gestionar la petició d’un minitransvassament d’aigua a aquesta zona. L’obra projecta la renovació de les bombes d’impulsió de Freixenet i la substitució de les conduccions de fibrociment per PVC. La zona de Sant Guim depèn només d’aquesta conducció d’aigua en alta que es proveeix des de l’estació de bombatge situada a les Oluges. La Segarra també negocia amb el Canal d’Urgell per millorar els sistemes d’impulsió del sud de la comarca a través de la portada de Cercavins que es proveeix des de Preixana i té la seua potabilitzadora a Verdú. L’actuació beneficiaria el subministrament a Talavera, Ribera d’Ondara, Granyena i Montoliu. La zona de Granyanella es pot proveir des de l’any passat tant de la xarxa de Cercavins com del Segarra-Garrigues.

Preparen noves negociacions amb la Generalitat per l’aigua del canal

El canvi de govern a la Generalitat farà que la Segarra hagi de reiniciar les negociacions per proveir-se d’aigua de boca del canal Segarra-Garrigues. La comarca espera des de l’any 2021 que la Generalitat doni conformitat a un document redactat per la mateixa administració catalana i firmat pel consell sobre aquesta obra. L’ACA va invertir gairebé dos milions d’euros a fer la connexió des del canal Segarra-Garrigues fins a la planta potabilitzadora de Ratera. L’obra va acabar el mes de desembre passat i des d’aleshores la Segarra espera que la Generalitat doni llum verda després de tres anys a la connexió.