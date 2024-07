Iesso desperta

G uissona reviu cada mes de juliol el seu passat romà. De l’1 al 12 té lloc el curs d’arqueologia a l’antiga Iesso, i li agafen el relleu els treballs que porta a terme la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Finalment, a partir de dilluns la població celebra la seua setmana romana.

En el curs que acaba avui divendres participen vint estudiants i aficionats a l’arqueologia vinguts de diferents parts del territori català, de Castella la Manxa i Navarra. Les excavacions que des de fa 50 anys porta a terme la UAB es prolongaran durant tot el mes. Hi participen també arqueòlegs de la Universitat de Lleida i de la Rovira i Virgili de Tarragona. Segons l’arqueòleg de la UAB Joaquim Pera, el parc romà de Guissona “encara donarà treball a diverses generacions d’arqueòlegs”.Aquest any, a més, els treballs a la zona tindran una intensitat més gran, ja que, al costat de les excavacions arqueològiques, es realitza la preparació de les obres per construir el nou museu.Des de fa un any, els terrenys de l’antic cementiri estan sent excavats. Han sortit a la llum més de 200 sepultures i està previst que en el mateix espai s’adjudiquin finalment les obres de la nova seu al juliol. Suposaran una inversió inicial d’1,8 milions d’euros per construir la planta subterrània del nou museu. Allotjarà el magatzem de troballes de la ciutat romana, ara guardades en caixes. Segons Pera, el magatzem serà visitable i permetrà veure col·leccions de troballes fins avui inèdites per al públic que visita la població.Pel que fa a les excavacions al parc arqueològic, aquest any es dedicaran als habitatges situats a l’entorn de les termes romanes.A partir de dilluns vinent, la població celebra la seua setmana de festes romanes. Aquest any tindran com a fil conductor l’aire i Júpiter com a divinitat dels fenòmens atmosfèrics.

Durant la setmana Guissona celebra els Capvespres a la Romana i el Mercat Romà

Cada dia de la setmana s’organitzen a la plaça Major els Capvespres a la Romana, que estan dedicats a les arts clàssiques. Així, dilluns, a més de la tradicional cercavila inaugural presidit per les figures de Nardús i Parra, el tema de la jornada serà el teatre; dimarts, la música; dimecres tindrà lloc l’entrada de Cèsar i Cleòpatra a la ciutat i se celebrarà la primera Bacanaleta, la bacanal per al públic infantil que tindrà la seua activitat a la plaça de Capdevila. Finalment, la jornada de dijous es dedica a la gastronomia, amb el sopar que prepara l’associació gastronòmica local, La Manduca. Divendres i dissabte se celebrarà el Mercat Romà, i a partir de la mitja nit de dissabte, la Bacanal a les Fonts de l’Estany.

Què ha canviat des que va arribar vostè a Guissona el 1986 fins avui?

Quan vaig arribar les excavacions arqueològiques eren vistes com un problema. Avui podem dir que tothom les veu com un actiu cultural, d’identitat i econòmic.

Les obres per construir el nou museu afectaran les excavacions?

No. Es podrà treballar de forma simultània.

Què excaven aquest any?

Els habitatges situats a prop de les termes.

Quanta gent hi treballa?

Del curs d’arqueologia són vint estudiants, quatre professors i tres becàries. Quan acabi el curs les excavacions continuaran a càrrec dels professionals que les portem a terme des de fa mig segle a la Universitat Autònoma de Barcelona. Hi participen també professionals de la Universitat de Lleida i la Rovira i Virgili de Tarragona.

Es complementen bé els treballs arqueològics i la festa romana, que se celebra de forma paral·lela?

Penso que el Mercat Romà ha estat fonamental per integrar la importància del llegat romà a tota la població de Guissona.

«S’ha passat de veure un problema a ser patrimoni»