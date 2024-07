La ciutat de la música

El Curs Internacional de Música de Cervera viu intensament les últimes jornades. Finalitza demà dissabte i, segons la directora, Estefania Balcells, ha estat una edició d’èxit amb 170 estudiants: “Per primera vegada hem aconseguit una xifra similar a la que teníem abans de la pandèmia.”

Per a Balcells, la clau d’aquesta recuperació està també en la renovació que ha viscut el claustre de professors. Així, comenta que en cada edició són els mateixos estudiants els que valoren el professorat i defineixen les prioritats a l’hora d’escollir els docents. És per això que la Càtedra Emili Pujol, organitzadora del certamen, s’esforça per aconseguir cada any tenir a les seues files els mítics Miquel Farré, Sofía Puche o Josep Maria Alpiste del segle XXI. D’aquesta manera, comenta la directora, la plantilla s’ha renovat gairebé íntegrament els últims anys. El perfil dels nous estudiants també té poc a veure amb el que tenia el curs les primeres dècades, quan els carrers i places s’omplien de joves músics que compaginaven la pràctica de l’instrument i els moments de lleure creant autèntiques festes. Avui, comenta Estefania Balcells, els estudiants tenen un sentit més pràctic, venen a treballar, a millorar per poder aconseguir una plaça a les orquestres i grups de cambra del país. La majoria d’estudiants són catalans, per bé que n’hi ha també de la resta de l’Estat, Alemanya, Itàlia, Romania, la República Txeca i França. El curs, inspirat pel seu creador Emili Pujol, està dedicat principalment als instruments de corda. Malgrat tot, manté també el piano i els instruments de vent. En aquest sentit, comenta la directora que un dels principals atractius de Cervera és que els estudiants poden aprendre a tocar en orquestra i grups de cambra.