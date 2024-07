Els alcaldes reclamen un servei de radiologia

El consell d’alcaldes de la Segarra va debatre dimecres passat una declaració institucional que s’elevarà al departament de Salut de la Generalitat en la qual reivindiquen que s’equipi l’Àrea Bàsica de Salut de Cervera amb un servei de radiologia, ja que fins avui tant els usuaris de les ABS de Cervera com de Guissona s’han de desplaçar a Tàrrega quan el metge de capçalera els requereix una radiografia. Ramon Augé, president del consell comarcal, va dir que la situació suposa discriminar tota la comarca, “ja que hi ha veïns que tenen dificultats per desplaçar-se a l’Urgell”. Els alcaldes també demanen que es cobreixin les dos baixes prolongades dels dos pediatres de l’ABS de Cervera.

Si bé la proposta va tenir un suport unànime dels alcaldes, durant el debat es va acordar afegir en la declaració institucional, que es debatrà en el consell el proper dia 31 de juliol, que els usuaris de la Segarra puguin optar per anar a l’hospital d’Igualada, ja que actualment només disposen dels serveis d’aquest hospital per a les urgències, mentre que per a la resta d’atencions s’han de traslladar fins a l’Arnau de Vilanova o el Santa Maria de Lleida. Per al president del consell, Ramon Augé, la proximitat i la menor saturació de l’hospital d’Igualada el fa més assequible si bé considera que és necessari poder continuar sent atès pels serveis de la capital. Els alcaldes van exigir, en aquest sentit, que es millori l’atenció als consultoris mèdics.