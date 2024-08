El Sopar de Barraques obre les festes a Sant Guim de Freixenet

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Sant Guim comença avui les festes locals amb una de les activitats tradicionals de la població: el Sopar de Barraques. El sopar, que té lloc a la cèntrica plaça del Doctor Perelló, l’elaboren una dotzena d’entitats, comerços locals i grups d’amics. Cada col·lectiu prepara les seues especialitats gastronòmiques i les ofereix al públic en format de desgustació a un preu de dos euros. En la passada edició es van repartir més de 500 plats.

Les festes locals de Sant Guim es prolongaran aquests dies amb una trentena d’activitats. Es destaca demà al matí, amb una trobada motera que tindrà lloc a la plaça del Doctor Perelló.

És la 22 edició i les obres queden exposades a partir de diumenge al Centre Cívic Mestre Vianya

L’alcalde, Francesc Lluch, va remarcar com a activitats de més èxit les que organitzen els mateixos veïns com el Sopar de Barraques; l’escala en hi-fi que tindrà lloc diumenge a la nit al pavelló poliesportiu amb més de 200 participants; el Correbarra d’avui divendres a la nit; i la cercavila de les entitats locals i el seu bestiari, que tindrà lloc demà a la tarda. També demà dissabte Sant Guim organitza la 22a edició del concurs de pintura ràpida que reparteix cada any 2.200 euros en cinc premis. Diumenge a les 18.00 hores es farà l’entrega de premis i les obres quedaran exposades al Centre Cívic.Les festes acabaran diumenge a la nit amb un castell de focs a càrrec del grup 7 de Foc.

Projecten al costat del Sindicat un pàrquing d’autocaravanes

Sant Guim projecta una zona d’acampada d’autocaravanes a la part posterior del Sindicat modernista, un dels principals atractius del patrimoni local. Segons va explicar l’alcalde, Francesc Lluch, el projecte pretén afegir-se als actius de la ruta de la Vall de Sió, a banda de donar cabuda als turistes que vagin a la població. L’actuació es portarà a terme amb una ajuda de la Diputació de 54.000 euros. Tindrà una capacitat per donar cabuda a fins a mitja dotzena d’autocaravanes, que disposaran de preses de llum i d’aigua. L’equipament ja ve sent utilitzat com a lloc d’acampada dels propietaris que porten les atraccions infantils a Sant Guim. En l’actualitat, a la Segarra hi ha una altra zona d’acampada d’autocaravanes a Cervera.