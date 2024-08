Sanaüja i Biosca protesten per continus talls de llum en un any

Sanaüja i Biosca pateixen des de fa un any talls diaris de llum. En la majoria dels casos són microtalls i el problema s’agreuja amb les onades de calor ja que Endesa assegura que són la causa que no puguin recarregar la línia a l’entrar en vigor el pla Alfa3 contra incendis ja que han d’esperar a tenir l’autorització de bombers i forestals. Aquesta situació fa que durant l’estiu els talls tinguin una durada de 30 a 45 minuts. Els alcaldes de Sanaüja, Maria Casoliva, i de Biosca, Josep Puig, asseguren que estan cansats de la situació que afecta tant els veïns, granges, cases rurals dedicades al turisme i empreses. Davant d’aquesta situació han acordat aprovar en els seus respectius plens elevar una reclamació contra Endesa.

Els alcaldes asseguren que la companyia se’n desentén i poden passar-se fins a 15 minuts al telèfon fins que aconsegueixen posar-se en contacte amb atenció al client que els comunica que hi ha una avaria. Biosca i Sanaüja es proveeixen d’una línia procedent de Ponts. Val a recordar que Torà va patir durant la dècada dels anys 90 problemes greus de microtalls de llum que van portar algunes firmes a plantejar-se deixar la població. Al final les queixes dels empresaris i del consistori van portar Endesa a proveir Torà a més de la línia de Ponts des d’una segona línia procedent de Calaf. Els alcaldes de Biosca i Sanaüja exigeixen també el mateix tracte que es va propiciar a Torà.Per una altra banda, fonts d’Endesa van confirmar que ahir es va registrar a la zona una avaria al voltant de les 10 del matí que no va arribar a durar mitja hora i van indicar que es va tractar d’un problema puntual a la línia.

Artesa i Puigverd de Lleida, sense internet i telefonia fixa dos dies

Els ajuntament d’Artesa i Puigverd de Lleida, al Segrià, van denunciar ahir que porten dos dies sense telèfon fix ni internet amb els problemes que comporta per al comerç i també per a l’operativitat de molts treballadors, també els municipals. Responsables de la companyia Movistar van confirmar la incidència en un cable de fibra òptica, en concret, per un tall al cablatge en un camp de cultiu. Els operaris treballaven ahir per restablir el servei com més aviat millor.