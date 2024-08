Rehabiliten la torre del castell dels Plans de Sió

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament dels Plans de Sió ha finalitzat les obres per recuperar la segona torre del castell de Concabella. L’interior d’aquesta part del castell havia allotjat antigament un habitatge, una fusteria i una quadra. La rehabilitació ha consistit a enderrocar i consolidar l’interior de les tres plantes i aixecar la torre al mateix nivell que el castell i que l’altra torre de la fortificació. Això permet ampliar la superfície del castell amb uns 100 metres quadrats per cada planta.

Segons va explicar l’alcalde, Xavier Pintó, la planta baixa donarà cabuda a l’espai museístic de la llegenda del Barber i al local social de la població. Les dos plantes superiors s’utilitzaran com a sales per a l’arxiu municipal i per a les activitats culturals de petit format. Aquesta actuació ha suposat una inversió de 300.000 euros. El consistori va adquirir fa uns anys la torre, que s’ha recuperat com a part del conjunt monumental de la fortificació.Des de fa sis anys, Concabella escenifica cada mes de maig la llegenda del Barber, segons la qual el barber va degollar el senyor de la localitat perquè no va poder suportar que aquest exercís el dret de cuixa amb la seua dona.

El castell de Concabella fa més de 25 anys que es troba en procés de recuperació. Les actuacions van començar a principis dels anys 90 del segle passat, després que un grup de joves organitzessin unes jornades culturals en l’únic espai habitable de la fortalesa, l’antic pis de la mestra. Va ser llavors quan els successius consistoris, presidits per Francesc Buireu, Adrià Marquilles i Xavier Pintó, han anat donant forma al castell que avui és una de les principals seus culturals de la Segarra.

En primer pla, la torre acabada de restaurar adossada al castell de Concabella. - X.S.

Les primeres obres van consistir a consolidar l’edifici, en estat de ruïna, reparar la façana renaixentista i edificar un primer cos del castell a la zona nord. A partir del 2011 es va convertir en la seu de promoció dels castells de la Ribera del Sió, en centre de l’exposició permanent dels secans de Lleida, de l’obra de l’escriptor Manuel de Pedrolo i de l’arxiu documental de la família Pedrolo, i del mirador dedicat al meteoròleg Toni Nadal.

Així mateix, en els dos últims mandats municipals s’ha condicionat una sala d’actes i una sala d’exposicions temporals. A més, l’any passat es va remodelar la plaça del castell des d’on es va obrir un nou accés.Val a assenyalar que el castell acull cada any l’entrega del premi literari 7lletres, dedicat a Manuel de Pedrolo. Des de fa 18 anys dona cabuda al festival de música clàssica i des de fa cinc, al festival de jazz Castell de Concabella.