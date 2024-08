Cens gratuït per a gossos i gats fins al mes de setembre

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Guissona ha posat en marxa una campanya de convivència responsable d’animals de companyia que, sota el lema Són la teva responsabilitat, ofereix el cens municipal gratuït per als gossos i els gats fins al proper 30 de setembre.

A més, les persones que censin les seues mascotes rebran una botella per netejar el pipí dels gossos de la via pública i un portabosses per recollir els excrements. El consistori també ha acordat preus especials amb els centres veterinaris de la localitat per al xipatge, la vacunació i l’esterilització. Aquestes accions formen part de la primera fase de la campanya dissenyada per la regidoria de Benestar Animal de Guissona, que se centra a sensibilitzar i informar i destaca les obligacions que recull l’ordenança municipal, com per exemple la identificació i l’esterilització dels animals. L’ajuntament de Guissona, que adverteix que aplicarà sancions en cas que es detectin conductes incíviques, demana a la ciutadania que si tenen constància d’actes com l’abandó o el maltractament d’animals ho comuniqui a través de WhatsApp al telèfon 644085052.