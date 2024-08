Retiren el pal de llum de la nova rotonda de Cervera

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de la nova rotonda de l’avinguda de Catalunya de Cervera està cada vegada més a prop de ser una realitat. Diumenge passat va fer un pas molt important i reivindicat: finalment es va retirar el pal de llum del carrer Victòria el cablatge del qual s’ha de soterrar. L’alcalde, Jan Pomés, va celebrar la retirada amb humor: “Després d’un retard de gairebé dos mesos per la retirada, gairebé li havíem agafat afecte.”

Pomés va reconèixer que alguns veïns li havien arribat a suggerir que el conservessin al Museu Comarcal o que l’utilitzessin com a arbre de Nadal. El primer edil de Cervera va argumentar que “el projecte original de soterrament de la línia, aprovat fa un parell d’anys, contemplava que aquesta actuació l’havia de dur a terme la companyia elèctrica sense tenir en compte que aquell mateix any aquesta va decidir deixar de fer les obres directament i va passar la responsabilitat a les administracions públiques”. Pomés va afegir que “vam haver d’adaptar el projecte d’obres i ens vam veure immersos en una gran espiral burocràtica que ens va portar al mes de juliol, fins que finalment vaig sol·licitar ajuda al ministeri encapçalat per Jordi Hereu, i en menys de dos setmanes vam aconseguir retirar el pal”. Després de soterrar el cablatge, està previst que aviat puguin obrir-se la totalitat d’accessos a l’avinguda Catalunya. Les obres de construcció de la rotonda per millorar la seguretat i la mobilitat entre l’avinguda de Catalunya i el carrer Victòria, al centre de la ciutat, van començar al febrer amb una inversió de 780.000 euros. Els treballs havien de durar entre sis i vuit mesos.