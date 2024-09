Reconeixement als gegants

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Guissona va donar ahir el tret de sortida a les festes locals, que es prolongaran fins al dia de la matrona, la Verge del Claustre. I ho va fer amb un tribut als creadors dels seus gegants més antics, Manel Casserras i Ramon Aumedes.

Així, el pregó de festes va anar a càrrec de Ramon Aumedes, de la casa Sarandaca de Guissona, que ha portat el nom de la casa al seu taller de Granollers, des d’on ha construït gegants a tot Catalunya.Els gegants de Guissona, el Roc i la Plàcida, van ser construïts per Manel Casserras el 1974, després que els anteriors, del 1944 i de la casa Enginy de Barcelona, van quedar obsolets. El 1998 van ser restaurats als tallers Sarandaca i es van batejar amb el nom de Roc i Plàcida. Sarandaca va fer aleshores també una rèplica d’aquests gegants, que són els que amb els mateixos noms han sortit fins avui pels carrers.Aquest any, Teresa Casserras, neta de Manel Casserras, ha restaurat els gegants que va fer el seu avi i que ahir van ser presentats a la plaça de l’ajuntament.Segons l’edil de Cultura, Agnès Pla, al seu torn creadora dels altres 6 gegants de Guissona (Bacus, Parra, la Tieta, Piteu, Llúcia i Abel), els ara restaurats per la factoria Casserras només sortiran al carrer per la festa major i s’exposaran la resta de l’any per ser visitats, “ja que formen part del patrimoni històric local”.En l’acte es va homenatjar Rafel Riera, que durant més de tretna anys, fins que es va crear la Colla Gegantera el 1996, es va ocupar dels gegants, i també a Rosa Solé, que ha confeccionat els nous vestits; a Àlex Ars, que s’ha ocupat de les perruques; a Miquel Castells, que ha fabricat els cavallets; a Ramon Ribalta, que ha fabricat el ceptre, i a Xavi Sucarrats, que s’ha ocupat del ram de flors de la Plàcida. Diumenge vinent Guissona celebrarà la seua desena trobada gegantera.

Les festes de Guissona es prolongaran fins diumenge amb mig centenar d’actes, entre els quals destaca la Festa per a Tothom de dissabte, una diada castellera que organitzen cada any els Margeners de Guissona. Si plou, les celebracions de la festa local es traslladaran al poliesportiu i a la nau de l’empresa Marsol. El dia 11 es projectarà a l’Ateneu el treball històric Guissona, festes i tradicions.