Dos menors agredeixen un home de 62 anys al carrer a Cervera en una discussió

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos menors d’edat per agredir un home de 62 anys a Cervera, que van arribar a colpejar amb un pal, causant-li ferides al cap, que el van deixar atordit. Segons va avançar aquest dijous el digital El Caso, l’agressió va tenir lloc dilluns cap a les deu del matí en ple carrer durant una discussió entre els agressors i la víctima.

Agents de la policia catalana van aconseguir identificar els dos joves, que havien fugit després de l’agressió, gràcies a la descripció facilitada per l’home i testimonis de l’agressió. Van localitzar els presumptes agressors asseguts en un banc en una zona pròxima al lloc dels fets i els van detenir com a presumptes autors d’un delicte de lesions. La Fiscalia de Menors ha ordenat la seua posada en llibertat a l’espera de ser citats, a través dels seus pares. Els Mossos investiguen les causes de l’agressió i què va motivar la discussió entre l’home i els dos joves.